"No defiendas más eso, brother": Periodista cubano a escolta de Díaz-Canel durante protesta en México

Escolta de Díaz-Canel / Periodista cubano José Raúl Gallego Foto © Twitter / Norges Rodríguez

El periodista cubano José Raúl Gallego le habló con el corazón en la mano a uno de los escoltas que protegieron al gobernante Miguel Díaz-Canel durante la manifestación de cubanos fuera de la embajada en Ciudad de México este viernes.

"No defiendas más eso, brother", le pidió Gallego al guardaespaldas, poco después de que un grupo de defensores del régimen cubano agredieran a los manifestantes que pacíficamente pedían la libertad de Cuba y repudiaban la visita de Díaz-Canel.

"Nos han dado golpes, nos han tirado cosas, nos han robado. En el mundo entero existe la libertad de pararse, podemos estar ustedes allá y nosotros aquí, y nos vienen a golpear hermano", dijo el periodista, que todavía no daba crédito al episodio de violencia, agresión e intolerancia que habían acabado de vivir por primera vez en las numerosas manifestaciones que se han hecho frente a la embajada cubana en la capital de México.

"Tú eres cubano igual que yo, posiblemente tú seas de Centro Habana y has cogido las mismas guaguas que yo. Tú sabes lo que está pasando en Cuba, y tú sabes que a nosotros posiblemente no nos dejen entrar más a Cuba, por llegar aquí pacíficamente a decir libertad. No defiendas más eso, brother, tú no quieres eso, tú viajas protegiendo a Díaz-Canel y tú sabes que eso que hay en Cuba no está bien", dijo Gallego al escolta, que le esquivaba la mirada constantemente.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llegó a México en un jet privado este jueves en compañía de su esposa, Lis Cuesta, como invitado especial del presidente Andrés Manuel López Obrador para participar en los festejos por el 211 aniversario del inicio de la independencia de México.

"En la búsqueda de la reconciliación también debe ayudar la comunidad cubanoestadounidense, haciendo a un lado los intereses electorales o partidistas. Hay que dejar atrás resentimientos, entender las nuevas circunstancias y buscar la reconciliación. Es tiempo de la hermandad y no de la confrontación", dijo López Obrador en su discurso.

Desde que se tuvo noticia de la visita oficial de Díaz-Canel a México, una creciente nómina de políticos mexicanos, así como ciudadanos mexicanos –incluso seguidores de Obrador– y cubanos residentes, han manifestado un amplio rechazo a la invitación del gobernante cubano a las celebraciones por la independencia de la nación azteca.