¿Se quedaron sin periodistas? Canal Habana busca nuevos talentos de la información oficial

Los medios estatales cubanos enfrentan una crisis estructural sin precedentes para atraer y retener profesionales

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Canal Habana, el telecentro provincial de la capital cubana, publicó este sábado una convocatoria en Facebook para incorporar nuevos talentos a su plantilla periodística, en un momento en que los medios estatales cubanos enfrentan una crisis estructural sin precedentes para atraer y retener profesionales.

El llamado del canal se produce semanas después de que el portal oficialista Cubadebate publicara en abril una oferta de empleo para dos periodistas-editores web con un salario de apenas 5,060 pesos cubanos mensuales, equivalente a menos de 10 dólares al cambio informal, lo que desató una avalancha de burlas en redes sociales.

Los comentarios no se hicieron esperar. "Únicos dos requisitos: uno, no pensar; dos, publicar lo que le manden", escribió un usuario.

Captura de Facebook/Canal Habana - 20 años

Otro fue más directo: "Uds. no buscan periodistas. Buscan papagayos que repitan lo que uds. mandan a decir".

La crisis vocacional es igualmente alarmante. En 2025, solo dos estudiantes de 11.º grado se presentaron al examen de aptitud para Periodismo en la sede Manuel Ascunce Domenech de la Universidad de Ciego de Ávila, y apenas 49 % de los matriculados logra graduarse, con la mayoría abandonando por motivos económicos.

A eso se suma que, desde el curso 2024-2025, el servicio militar obligatorio se convirtió en requisito previo e ineludible para acceder a la carrera de Periodismo, tanto para hombres como para mujeres, sin precedente en otras carreras universitarias cubanas.

La segunda prueba de aptitud para Periodismo fue convocada para el 28 de mayo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

El panorama laboral tampoco ayuda a retener a quienes sí se gradúan. "Me quemé las pestañas cinco años para terminar en una mipyme", es la frase que resume la experiencia de muchos jóvenes egresados de Periodismo en Cuba.

El periodista deportivo Armando Campuzano, con más de 30 años en medios oficiales, describió en mayo de 2025 un "ambiente laboral tóxico y despiadado" en la Televisión Cubana, marcado por traiciones, oportunismo y obediencia ciega a la jerarquía política.

La crisis energética agrava aún más el cuadro. En mayo, los apagones dejaban hasta 46 % del país sin electricidad durante el horario pico, vaciando de audiencia a los propios medios que ahora salen a buscar periodistas.

En marzo, la crisis obligó a Radiocuba a reducir sus transmisiones de televisión a solo ocho horas diarias por escasez de diésel.

En ese contexto, la apertura de Canal Habana a "nuevos talentos" se lee más como señal de escasez de personal que de expansión editorial.

Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, siendo el peor de América Latina, en un sistema donde, como advirtió la periodista independiente Mónica Baró, graduada de la Universidad de La Habana: "No existe en Cuba formación en un periodismo de la verdad".