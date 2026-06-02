Periodista deportivo Armando Campuzano denuncia que el régimen cubano envía a prisión a su hija

El periodista deportivo cubano Armando Campuzano, residente en Canadá, denunció este martes que quedó firme una condena de dos años de privación de libertad contra su hija Wendolín Campuzano Almaguer, que cumplirá en la prisión de mujeres de El Guatao, en La Habana, como represalia directa del régimen cubano por sus denuncias desde el exilio.

Campuzano publicó un video de denuncia en Facebook minutos después de recibir una llamada breve de su hija confirmando la condena. «Fue una sentencia para mí falsa, fue un juicio amañado», afirmó el periodista, quien calificó el proceso como una represalia por sus críticas al régimen desde Canadá y por la publicación de su libro Cuba, el Titanic del Caribe, en el que denuncia crímenes del castrismo a lo largo de más de 60 años.

El juicio contra Wendy se había celebrado el 15 de abril de 2026, pero la sentencia no se dictó al finalizar la vista.

Fue pospuesta 15 días, luego se dejó pasar todo el mes de mayo, y finalmente se hizo firme este martes 2 de junio.

La Fiscalía había pedido inicialmente seis años de prisión. Los cargos formales están relacionados con un local comercial asignado por el propio gobierno y una supuesta agresión a un oficial del orden interior, cargos que Campuzano califica de pretexto: «El tema vivienda y la agresión a un oficial del orden interior son pura basofía, una mera excusa para descargar toda su rabia y odio contra mi hija».

El hostigamiento contra Wendy comenzó al menos en abril de 2026, cuando publicó un video desde su casa en La Habana denunciando las presiones que recibía. «Estoy siendo amenazada e intimidada por dos oficiales aquí de la PNR y uno de la Seguridad del Estado. Me encuentro en medio de un proceso penal donde me están pidiendo seis años de prisión y yo no he hecho nada», declaró entonces.

Un agente de la Seguridad del Estado llegó a decirle explícitamente: «Vas a pagar por el gusano de tu padre».

Las autoridades también amenazaron con enviar a los tres hijos menores de Wendy a una escuela interna lejos de sus padres.

Campuzano relató que antes de publicar su libro consultó con su hija, consciente del riesgo que corría al quedarse en Cuba. La respuesta de Wendy fue contundente: «Métele, papi, aquí no hay miedo».

Las últimas palabras que le dijo a su padre antes de colgar el teléfono este martes fueron: «Me voy a plantar».

El periodista expresó su preocupación por los tres niños que quedan «desamparados de su mamá» y por la suerte que pueda correr su hija en prisión, pero anunció que continuará con sus denuncias.

«Se convierte Wendy en uno de los más de 1,200 presos políticos o presos de conciencia que están sufriendo en las mazmorras de la dictadura», señaló Campuzano, quien mencionó entre ellos a Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel «Osorbo» Castillo, Félix Navarro y su hija Saylí Navarro.

El caso se enmarca en un patrón documentado del régimen cubano de usar a los familiares que permanecen en la isla como instrumento de presión contra disidentes y periodistas en el exilio. Prisoners Defenders reportó un récord de 1.260 presos políticos en Cuba en abril de 2026, con 23 nuevos casos ese mes.

Campuzano, quien trabajó más de 30 años en la Televisión Cubana antes de exiliarse en Canadá en 2017, cerró su video con un mensaje directo a los represores: «Van a pagar todo esto que están haciendo, pero con creces».