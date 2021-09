Activista cubana Iliana Hernández denuncia que una vecina suya presta su casa a represores para vigilarla

Iliana Hernández y represora cerca de la vivienda de la activista. Foto © Facebook / Iliana Hernández

La activista y reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, denunció este sábado en redes sociales que una vecina suya en Cojímar, La Habana, les prestaba su vivienda a los represores del Gobierno para que la mantuviesen vigilada.

“Nunca me han quitado la vigilancia. En la calle J, en la casa de una señora que presta su vivienda para que los represores pasen ahí el tiempo y tengan el puesto de mando”, refirió Hernández, que lleva meses bajo el acoso de las autoridades a su domicilio.

Hernández dijo que pudo salir de la casa en horas más tempranas, pero al rato reconoció a algunos de los agentes que habitualmente la seguían.

“Vino a verme Adhel y hemos salido a dar una vuelta para enseñarle parte de Cojimar y justo después de estas fotos veo que llegan una pareja en una moto y los reconozco, resultó ser el mismo grupo de represores que acostumbran a vigilarme, sigo caminando y veo que también viene la otra represora que siempre anda en el mismo equipo, no tenía teléfono por eso no pude hacer fotos, pero si tengo de otros videos que les he hecho a lo largo de estos meses”, dijo.

Según explicó, ahora la vigilan “con menos descaro” y solo revelan su presencia cada vez que ella sale de su casa. “Como conozco bien cómo funciona esta mafia del crimen organizado, si cualquier cosa me sucede a mí, a mis amigos y a mi familia responsabilizo a Miguel Díaz-Canel como líder visible de esta empresa criminal”, advirtió.

“En Cuba no tenemos paz mientras existan estos mafiosos controlando nuestras vidas como si fuéramos de su propiedad, esto se llama trata de personas y está condenado en el mundo entero”, concluyó.