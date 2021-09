La Diosa recibe respuesta del equipo de Marc Anthony

La Diosa y Marc Anthony Foto © Instagram de los artistas

La cantante Dianelys Alfonso Cartaya, conocida como La Diosa de Cuba, fue contactada por un miembro del equipo del salsero boricua Marc Anthony, luego de que ella dijera en sus redes sociales que quería cantar con él.

El productor musical estadounidense de ascendencia puertorriqueña, Sergio George, arreglista de Marc Anthony, se comunicó con La Diosa luego de que ella compartiera la publicación, en la que aseguraba que tenía el talento suficiente para colaborar con el cantante y que tenía fe en que lograría en algún momento cumplir ese sueño.

"Yo tuve respuesta de Sergio, el arreglista musical de Marc Anthony, él fue muy cordial, me escribió sobre la publicación que yo hice", contó La Diosa al youtuber Adrián Fernández.

La cantante contó que Sergio le había dicho que Marc estaba trabajando en su nuevo álbum, pero que esta vez no incluiría ningún featuring (colaboración) en él. No obstante, admiró el talento y las cualidades vocales sobradas de La Diosa y, aunque no le dio un sí, le dijo que "si dios quiere más adelante puede darse algo". La artista admitió que simplemente haber obtenido una respuesta de alguien tan prestigioso como Sergio, que tiene una amplia trayectoria como productor, compositor y arreglista de artistas famosos de salsa, lo consideraba una victoria y que no desistiría de su sueño.

"Él me respondió. Tuvo la cortesía de responderme, cosa que demuestra, primero que todo, mucha educación y un trabajo serio, son personas súper profesionales", resaltó La Diosa.

"Yo voy a seguir luchando, y no pierdo las esperanzas de poder cantar con ese cantante que admiro mucho. Yo lo admiro mucho como cantante", aseguró.

La Diosa firmó a principios de este año con la compañía Amboss Media. La cantante está impulsando, junto a su esposo el productor Rey El Mago, su carrera en solitario, y en junio pasado tuvo su primer concierto a través de la plataforma Vimeo, que tuvo un éxito rotundo.

Marc Anthony ha trabajado con varios artistas cubanos como Alexander Delgado y Randy Malcom, de Gente de Zona; Leoni Torres; incluyó en su álbum 3.0 el tema Flor Pálida del fallecido cantautor Polo Montañez; y en su disco OPUS está la canción Un amor eterno, compuesta por el cubano Ángel Pututi, así como el Soy yo, de los productores cubanos Ángel y Alejandro Pututi, que también está en el disco Otra Cosa, de Gente de Zona.

