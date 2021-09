Doctora cubana tras perder a su padre por coronavirus: "Conmigo esta revolución no puede contar para más nada"

Medicamentos que tuvo que comprar la doctora a su padre en el mercado negro para tratar el COVID-19 Foto © Facebook/Lisandra Luis

Una joven doctora cubana, que acaba de perder a su padre por COVID-19, arremetió con dureza contra autoridades políticas y sanitarias de Santiago de Cuba por varias violaciones en el protocolo de pacientes de coronavirus, y advirtió que con ella “esta revolución no puede contar para más nada”.

La doctora -identificada como Lisandra Luis- relató en una extensa publicación en Facebook el drama que vivieron ella y su familia desde que su padre, de 52 años, fue positivo al coronavirus a inicios de septiembre, hasta que falleció.

Además de la falta de camas para pacientes de COVID-19 y la conocida carencia de medicamentos vitales para tratar la enfermedad, que tuvieron que acabar comprando en el mercado negro, Lisandra Luis -conocedora de los procedimientos por su profesión- aludió a varias violaciones de los protocolos.

Esas violaciones motivaron enfrentamientos con la Gobernadora de la provincia de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson, y con los directivos del Hospital Provincial "Saturnino Lora", a los que advirtió que llevará hasta el final sus reclamaciones.

"¿Por qué no nos quitamos la careta ante el mundo y dejamos de seguir con la MENTIRA? Hoy en menos de 4 horas fallecieron 5 personas y todos los familiares bajo las mismas circunstancias de tener que traer los medicamentos y tener que ponerse fuertes con los médicos", denunció; y concluyó que su padre falleció debido a esas "negligencias, al burocratismo que se vive en Cuba y a la crisis sanitaria que hay”, concluyó.

“Era mi papá, ¿cómo yo le digo a mis tres hermanos menores de edad que ya no lo vamos a tener entre nosotros? ¿Cómo hago para abastecerlos con la alimentación tan precaria situación que estamos viviendo? ¿O acaso una chequera de mierd… les va a devolver a su papá? ¿Cómo le hago entender a mi hermana de solo 8 años que nuestro papi está en el cielo?”, reprochó la afligida joven.

A continuación transcribimos, íntegramente, la denuncia hecha por la joven doctora santiaguera.

Con un gran dolor en mi corazón les comento que hoy alrededor de la 1 de la tarde acaba de fallecer mi papá, y le prometí hacer público todo el maltrato que recibimos por parte de la Gobernadora de la provincia de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson, y del director del Hospital Provincial Saturnino Lora, así como la violación de protocolo del lado de Especialidades de dicho hospital.

La historia es larga y sé que esto no me va a devolver a mi papá, pero algo tiene que suceder con los directivos de esta provincia porque no puede ser que NADA FUNCIONE.

Todo comenzó cuando mi papá tuvo que venir de Segundo Frente a cuidar a mi hermana de 8 años, que estaba positiva al COVID-19 en el centro de aislamiento “Mariana Grajales”, porque su madre se encontraba con el otro hijo menor, mi hermano, en el Balcón del Caribe, igualmente positivo al COVID.

El miércoles 1/09/2021 llega mi papá a la Mariana Grajales y luego de tres días allí comienza con síntomas respiratorios, decaimiento y pérdida del apetito. Tuve que llamar al médico del centro de aislamiento para que le hicieran una glicemia(19) y le tomaran la presión(150/100mmhg).

Me vi en la obligación de precisar al médico para que trasladaran a mi papá para Especialidades del hospital provincial debido a que además de los síntomas respiratorios era hipertenso, diabético y obeso, luego de 6 horas esperando un carro y mi papá sintiéndose peor, decido llamar a la Gobernadora, le expliqué todo y en vez de llevar a mi padre para Especialidades, lo dejaron tirado como un perro en el cuerpo de guardia del hospital provincial, descompensado aún de la diabetes.

A las 9 de la noche de ese mismo día fui a pie para el hospital. Al llegar mi padre estaba en pésimas condiciones, en la placa le salió una Bronconeumonía post COVIDD, en la orina infección urinaria y dio positivo al test rápido.

En todo esto estuvimos hasta las 2 de la mañana, él sentado en una silla, a pesar de nadie tener los coj… de decir que el sistema cubano de salud está colapsado.

Conclusión que ahí nos dieron las 7 de la mañana porque no había cama. Me cansé de llamar a la gobernadora y no tuvo la amabilidad de contestarme. A las 7 de la mañana recibí una llamada de un funcionario de ella y al minuto “milagrosamente” apareció una cama.

Al llegar a Especialidades otro encontronazo, que ¿quién me había mandado para allí si no había cama?

Una compañera de trabajo, a la cual le estoy agradecida, permitió que a mi papá lo dejaran acostado en Observación de especialidades. Al llegar a mi casa y seguir con los quehaceres diarios, me llaman nuevamente de Especialidades porque habían botado la remisión de mi papá.

Me veo en la obligación de explicarle al médico de guardia por teléfono todos los diagnósticos que él tenía y los medicamentos que debían administrarle. Ya había perdido un ciclo de rocephin debido a esto.

Luego de dos días allí le hacen PCR y da negativo, y ¿con qué me encuentro nuevamente? Con el dichoso tema de la cama, que no había del lado del provincial, o sea que estaban VIOLANDO los famosos PROTOCOLOS.

El domingo 5/09/2021 a las 9 de la mañana me presenté con el Director del hospital que casualmente estaba en el Cuerpo de Guardia y le expliqué el caso de mi papá que llevaba tres días negativo al PCR con todas sus patologías en especialidades sin ni siquiera hacerle una glicemia o chequearle la presión, y la respuesta del director del Hospital Provincial Saturnino Lora fue que no había CAMA, qué cómo quiera él estaba recibiendo tratamiento médico, cosa que no era cierto, y que los del Cuerpo de Guardia tenían prioridad.

Me mandó a hablar con el director de Especialidades, que muy amablemente me atendió, pero reconoció que se estaban violando los PROTOCOLOS. Estando allí mando a hacerle una glicemia y cómo era de esperar la tenía en 19.

Comenzó además con falta de aire y mi pregunta hacia él fue que si tenía que esperar a que muriera para que apareciera una CAMA. Bueno, al final debía esperar al lunes y, para mi sorpresa, no había llegado a la casa y apareció una cama para mi papá.

El lunes comenzó a descompensarse, con ligera falta de aire. El martes 7/09/2021 deciden trasladar a mi papá para terapia intensiva reportado de muy grave, con pronóstico reservado.

Se pasó 10 días desde el comienzo con Ceftriaxona, que mi hermano y yo tuvimos que comprar en la CALLE porque en el Hospital Provincial no había, ni en Terapia intensiva, además de Atracurio y Midazolam porque en la Terapia del hospital provincial Saturnino Lora NO HABÍA para los pacientes graves, y yo una DOCTORA CUBANA tuve que comprarlos en la calle para hacer la estancia de mi papá un poco mejor.

Había que cambiarle el tratamiento de Ceftriaxona ya que llevaba 10 días con ese antibiótico y no mejoraba, y compré Meropenem. Debido a que una sobrina de mi papá se quejó nuevamente con la Gobernadora, tuve otro altercado con el director del Hospital Provincial, no me lo aceptaban en terapia y ayer hicieron un traslado del medicamento del hospital oncológico por todas las quejas que ya había. Incluso tuve que resolver un levin porque tampoco había.

Ahora yo me pregunto ¿por qué no nos quitamos la careta ante el mundo y dejamos de seguir con la MENTIRA? Hoy en menos de 4 horas fallecieron 5 personas y todos los familiares bajo las mismas circunstancias de tener que traer los medicamentos y tener que ponerse fuertes con los médicos.

Sepa, Gobernadora y directivos del Hospital Provincial “Saturnino Lora” que voy a llevar esto hasta las máximas consecuencias.

Era mi papá, ¿cómo yo le digo a mis tres hermanos menores de edad que ya no lo vamos a tener entre nosotros? ¿Cómo hago para abastecerlos con la alimentación tan precaria situación que estamos viviendo? ¿O acaso una chequera de mierd… les va a devolver a su papá? ¿Cómo le hago entender a mi hermana de solo 8 años que nuestro papi está en el cielo?

Dios no fue justo con nosotros. Él sólo tenía 52 años, era un hombre lleno de vida, pero pueden estar seguros que ninguno de los familiares de los dirigentes de este país ni sus amistades pasan por esta situación que pasa el cubano de a pie, ni tienen que comprar medicamentos de uso hospitalario a precios escalofriantes como tuvimos que hacer por salvarle la vida a mi papá.

Debajo les dejo fotos de varios medicamentos que compré.

Conmigo esta Revolución no puede contar para más nada. Mi padre falleció gracias a todas estas negligencias, al burocratismo que se vive en Cuba y a la crisis sanitaria que hay.

El que dude de algo de lo que aquí publico les cuento que tengo más evidencias o los invito a venir al Cuerpo de Guardia del Hospital provincial “Saturnino Lora” a las 8 de la noche.