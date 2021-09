Actor mexicano Eduardo Verástegui: Fuera Maduro, fuera Díaz-Canel

Eduardo Verástegui, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Foto © Facebook de Eduardo Verástegui / Minrex

El actor y activista mexicano Eduardo Verástegui publicó este domingo en redes sociales un mensaje de contundente rechazo al comunismo en el país norteamericano, particularmente contra lo gobernadores de Cuba y Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro.

“No al comunismo en México. No al comunismo en el mundo. El comunismo es sinónimo de muerte. Fuera Nicolás Maduro, fuera Díaz-Canel y fuera de nuestro país todos los comunistas que se quieren apoderar de nuestra nación”, expresó en Twitter.

De igual modo, celebró las intervenciones en Palacio Nacional de México, durante la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de los presidentes Luis Lacalle y Mario Abdo Benítez, de Uruguay y Paraguay, respectivamente.

“Nosotros, el pueblo, jamás lo vamos a permitir. Somos mayoría los que decimos NO. ¡Bien!, por la valiente y congruente participación en la VI Cumbre de la #CELAC de los presidentes de Paraguay y de Uruguay”, dijo en un segundo tuit. “¡México es su casa!”, concluyó.

El sábado, día en que se celebró la Cumbre, el presidente uruguayo condenó a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. “El estado más puro de una persona es la libertad, y por eso participar en este foro no significa ser complaciente”, dijo.

“Cuando uno ve que, en determinados países, no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los Derechos Humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, advirtió Lacalle Pou.

Díaz-Canel viajó a México el jueves con motivo del 211 aniversario de la independencia de ese país y para asistir a la cumbre regional de la CELAC. La noticia de su visita provocó de inmediato disímiles reacciones de rechazo.

Verástegui es un actor que en 2003 protagonizó la película estadounidense Chasing Papi y tres años después coprodujo y protagonizó Bella, un filme que recibió varios premios y reconocimientos internacionales. Ha trabajado además en varias producciones del cine y la televisión estadounidense. También es conocido por dirigir el movimiento católico Viva México.