Diputados mexicanos piden declarar persona no grata a Díaz-Canel: No lo queremos más aquí

Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, en el momento de su llegada a México. Foto © Cubadebate

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad de México, América Rangel Lorenzana y Federico Döring Casar, pidieron declarar como “personas no gratas” a los gobernantes de Cuba y Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro.

Según medios locales, los legisladores hicieron la petición a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. “No los queremos más aquí. No queremos que nos visiten en el futuro, ni queremos compartir siquiera el aire con ellos. Son dictadores y han hecho mucho daño a sus habitantes”, dijeron.

De igual modo, criticaron la postura del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por la invitación a Díaz-Canel por los festejos patrios, “poniendo a nuestras Fuerzas Armadas a los pies de un dictador cubano”.

“Eso es muy humillante para los militares, que son personas de buen oficio y entregadas a México”, denunciaron. Díaz-Canel y Maduro visitaron el país norteamericano para asistir a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Rangel Lorenzana ha condenado en repetidas ocasiones la presencia de los gobernantes, exigiendo desde redes sociales que el Congreso considerara a Díaz-Canel Bermúdez como visitante “non grato”.

“Cuba lleva más de 60 años bajo el yugo de una dictadura asesina. Por eso, al tirano Díaz-Canel tenemos que decirle fuerte y claro, que en México no es bienvenido”, escribió la panista, quien planea presentar el documento en el Antiguo Palacio de Donceles.

“La Celac, como todo lo que toca López Obrador, fue un rotundo fracaso. Ni se logró unir más a América Latina ni sustituir a la OEA. Lo único que el gobierno mexicano consiguió, fue dejarle ver al mundo su simpatía por las dictaduras socialistas. Qué vergüenza”, expresó en Twitter este lunes.

Horas antes de la llegada del gobernante cubano a la nación azteca, la diputada mexicana advirtió “al tirano Díaz-Canel” que no era bienvenido. “Desde hace 62 años Cuba vive bajo una dictadura comunista, no hay libertad de expresión, se encarcela a los críticos, no puedes viajar, no puedes protestar, no puedes abrir un negocio, no puedes votar libremente, hay un solo partido político: el partido comunista, y el salario promedio apenas alcanza para comprar en todo el mes medio kilo de carne. Entonces resulta paradójico que se invite a festejar la libertad al presidente de un país donde esa palabra no existe”, expresó.

De igual modo, la senadora Lilly Téllez, también del PAN, le envió a través de las redes sociales un mensaje al gobernante de la Isla. “Los ciudadanos de este país rechazamos sus saludos y su presencia. A usted, Díaz-Canel, lo apoyan políticos mexicanos de su misma calaña. Usted representa a una sarta de bribones parasitarios que atentan contra la libertad, los derechos humanos y la democracia. Coma y váyase”, escribió.

Por su parte, el expresidente Felipe Calderón calificó de "inaceptable" la visita de Díaz-Canel por tratarse de “un dictador que encierra a decenas de ciudadanos cubanos”. En el desarrollo de la cumbre de la Celac, también hubo muestras de rechazo a los regímenes de La Habana y Caracas, como la del presidente de Uruguay, Luis Lacalle.