Yomil: "¿Qué tengo que hacer para demostrarle a la gente que yo no soy de la Seguridad?”

Yomil Hidalgo, devenido desde hace algún tiempo en figura crítica del régimen cubano, cree que no lo han cogido preso gracias al apoyo de su público y se pregunta qué más tiene que hacer para demostrarle a algunos que él no tiene vínculo alguno con la Seguridad del Estado.

"¿Qué tengo que hacer para demostrarle a la gente que yo no soy de la Seguridad?”, cuestionó el reguetonero en reciente entrevista con Los Pichy Boys, en la que respondió a quienes cuestionan los motivos por los que no lo han arrestado a pesar de su más reciente canción, De Cuba soy, que apuesta abiertamente por un cambio político en Cuba.

“Si yo fuera un agente o tuviera relaciones con alguien aquí del Estado, no hago este tipo de declaraciones que estoy haciendo, no salgo el 11 de julio con la gente ahí, que todo el mundo vio, expuesto en las redes lo que sucedió”, argumentó el reguetonero, e insistió en que “los hechos son los que dicen la última palabra”.

“Si nosotros fuéramos de la Seguridad del Estado nunca nos hubieran suspendido conciertos, El Dany no hubiera muerto en el Calixto García, yo no hubiera salido el 11 de julio poniendo a mi mamá nerviosa y no hubiera puesto en riesgo una carrera de 6 años”, reiteró el cantante urbano.

“El que piense eso actualmente eso es una cosa de locos… pero no de ahora, de nunca, nunca he tenido absolutamente nada que ver con este gobierno….yo no tengo nada que esconder”, concluyó, y pidió que la gente sea “coherente” y “razonable” al hacer juicios de ese tipo sin tener fundamento.

“Eso no fue montaje, estamos hablando de la real, de la caliente”, dijo en referencia a su participación en las protestas de julio, que le valieron un arresto de algunas horas en la estación de Zanja.

Sobre ese episodio, que definió como "una aberración", refirió que pudo salvar las imágenes gracias a que le negó a la policía que hubiera filmado y escondió el teléfono debajo del asiento del carro. Contó también que al salir mucha gente lo estaba esperando para brindarle su apoyo.

Yomil también recordó a otros cantantes en Cuba que han hecho canciones contestatarias y nunca se los han llevado presos, por ello no entiende por qué la insistencia en creer que él mantiene algún tipo de vínculo o pacto con el gobierno.

“La Seguridad del Estado es muy bruta para unas cosas y muy inteligente para otras, y ellos saben que ahora mismo entrar en un ataque frontal contra mí como artista, sabiendo que tengo mucha juventud que me apoya, es un problema que se pueden buscar socialmente, no solo en Cuba, sino también internacionalmente”, dijo sobre la posible causa por la cual no lo meten en prisión a pesar de sus publicaciones o su actitud abiertamente contestataria en los últimos meses.

“El artista se debe a un público, ese público fue el que nos hizo y si hay un público, que es ese pueblo que está pasando mil trabajos y mil necesidades, para acelerar ese mensaje de cambio, hay que hacerlo porque nosotros tenemos voz y plataformas que llegan a miles de jóvenes en cuestión de segundos”, dijo sobre su despertar político, que se suma al de la nómina de artistas que en el último año han optado por hacerle un espacio a la política en sus vidas.

“Me cansé de querer hacer una crítica y tener que andar con cuidado, yo necesito sentirme libre”, dijo también el músico, quien explicó que su más reciente tema estaba compuesto hace rato, pero que el 11J le aportó un punto de vista diferente.

Aunque dice que no se siente vigilado, Yomil teme que le puedan sembrar droga, vincularlo con alguna bronca, o mezclarlo con algún proceso legal en Cuba, motivo por el cual asegura estar “acuartelado” en su casa, con pocas salidas a la calle.

En la entrevista, el reguetonero abordó además su vuelta a los escenarios de Estados Unidos, algo que de momento no ha sido posible en parte a un problema legal relacionado con el presentador cubano Alexander Otaola, de quien insistió en afirmar que le ha difamado de forma obsesiva en los últimos años.

“Él sabe que conmigo se pasó una pila de cuadras”, sentenció Yomil, que mantiene la ilusión de regresar a EE.UU. para presentarse ante un sector de su público que no lo ve hace mucho tiempo.

En otro orden de cosas, el reguetonero reiteró la hermandad, el respeto y el cariño eterno que siente hacia su fallecido colega, Daniel Muñoz, y la alegría y la responsabilidad que supone su ahijada Daniela en su vida.

“Desde que nació la niña, Daniel me escogió como padrino de esa niña, desde que nació yo tengo amor por esa niña, la idolatro. Es como un tesoro, como algo muy bonito en mi vida. Me dejó la hija que no tengo. Ese fue el mejor regalo que me dejó Daniel", añadió el cantante, quien subrayó el "honor" y el "orgullo" que supone para él formar parte de la vida de la pequeña, e intentar ayudar en su educación.

De forma general, y a punto de entrar en la treintena, Yomil Hidalgo ve con ilusión su futuro profesional y asegura que piensa seguir adelante con trabajo y muchas ganas de seguir triunfando, siempre con el apoyo de su público.

