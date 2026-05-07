Tromba marina sorprende a vecinos de Nuevitas en Camagüey

Una tromba marina fue captada en video este miércoles a las 10:20 de la mañana sobre las aguas de Nuevitas, el municipio costero e industrial del norte de Camagüey, según imágenes publicadas por el Centro Meteorológico de Camagüey en sus redes sociales.
El video muestra una columna giratoria que desciende desde nubes oscuras hasta la superficie del mar, con infraestructura portuaria visible en primer plano.
El propio texto superpuesto en las imágenes difundidas por la entidad meteorológica lo confirma: «Tromba marina en Nuevitas».
No se reportaron daños materiales ni víctimas como consecuencia del fenómeno.
El avistamiento no es inédito en esa localidad. En junio de 2020 se divisó una tromba marina en Nuevitas, también confirmada por el Centro Meteorológico de Camagüey y sin afectaciones reportadas, lo que convierte a este municipio en un punto recurrente para este tipo de fenómenos dado su perfil costero.
Nuevas es un municipio de aproximadamente 62,000 habitantes ubicado a 75 km al norte de la ciudad de Camagüey, con una de las mayores infraestructuras industriales de la provincia: la termoeléctrica «10 de Octubre», la fábrica de cemento «26 de Julio», el Puerto Tarafa —dedicado a la exportación— y una activa industria pesquera y agroindustrial.
El evento ocurre al inicio del período lluvioso oficial de Cuba, que arranca el primero de mayo y concentra aproximadamente el 80% de las precipitaciones anuales del país, época en que la inestabilidad atmosférica favorece especialmente la formación de trombas marinas y otros fenómenos convectivos.
Las semanas previas ya habían dado señales de esa inestabilidad en la región. El 27 de abril se avistaron nubes de embudo en Ciego de Ávila y Las Tunas, confirmadas por el meteorólogo Raydel Ruisánchez como trombas en altura que no llegaron a tocar tierra.
Ese mismo día se registró en Florida, Camagüey, una tromba en altura acompañada de vientos de 70 km/h, 76 mm de lluvia en una hora y granizo en los repartos Jurugüey y Edén, lo que evidencia un patrón de inestabilidad atmosférica regional sostenido durante ese período.
Cuba ha experimentado una frecuencia notable de estos fenómenos en los últimos meses. En agosto de 2025, una tromba marina frente al Malecón de La Habana causó pánico entre transeúntes y conductores, aunque se disipó sin tocar tierra ni causar daños materiales.
Días después, se avistó otra tromba en playa Bibijagua de Isla de la Juventud, y en junio de ese año se registró un fenómeno similar cerca de Varadero, lo que dibuja un mapa de avistamientos que abarca varias provincias del país.
Las trombas marinas no tornádicas, las más comunes en Cuba, se forman en aguas abiertas asociadas a cambios de presión atmosférica, tienen una duración de apenas minutos y raramente causan afectaciones en tierra, según el Instituto de Meteorología.
Preguntas frecuentes sobre la tromba marina en Nuevitas, Camagüey
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es una tromba marina y cómo se forma?
Una tromba marina es un torbellino de aire que se forma sobre el agua y se extiende desde una nube hacia la superficie. Se forma principalmente en aguas abiertas debido a cambios de presión atmosférica y suele durar pocos minutos. En Cuba, estas trombas no tornádicas son comunes y rara vez causan afectaciones en tierra.
¿La tromba marina en Nuevitas causó algún daño?
No se reportaron daños materiales ni víctimas como consecuencia de la tromba marina en Nuevitas. El fenómeno se disipó sin causar afectaciones en tierra, lo cual es común en este tipo de eventos en la región.
¿Por qué Nuevitas es un punto recurrente para trombas marinas?
Nuevitas es un punto recurrente para trombas marinas debido a su ubicación costera e industrial, lo que favorece la formación de estos fenómenos. La inestabilidad atmosférica típica del inicio del período lluvioso en Cuba también contribuye a su aparición.
¿Qué otras regiones de Cuba han experimentado fenómenos similares?
Además de Nuevitas, otras regiones de Cuba han experimentado fenómenos similares, como el Malecón de La Habana, playa Bibijagua en Isla de la Juventud y cerca de Varadero. Estas áreas han registrado trombas marinas en los últimos meses, reflejando un patrón de inestabilidad atmosférica en diversas provincias del país.
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