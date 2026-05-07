Tromba marina sorprende a vecinos de Nuevitas en Camagüey

Una tromba marina fue captada en video este miércoles a las 10:20 de la mañana sobre las aguas de Nuevitas, el municipio costero e industrial del norte de Camagüey, según imágenes publicadas por el Centro Meteorológico de Camagüey en sus redes sociales.

El video muestra una columna giratoria que desciende desde nubes oscuras hasta la superficie del mar, con infraestructura portuaria visible en primer plano.

El propio texto superpuesto en las imágenes difundidas por la entidad meteorológica lo confirma: «Tromba marina en Nuevitas».

No se reportaron daños materiales ni víctimas como consecuencia del fenómeno.

El avistamiento no es inédito en esa localidad. En junio de 2020 se divisó una tromba marina en Nuevitas, también confirmada por el Centro Meteorológico de Camagüey y sin afectaciones reportadas, lo que convierte a este municipio en un punto recurrente para este tipo de fenómenos dado su perfil costero.

Nuevas es un municipio de aproximadamente 62,000 habitantes ubicado a 75 km al norte de la ciudad de Camagüey, con una de las mayores infraestructuras industriales de la provincia: la termoeléctrica «10 de Octubre», la fábrica de cemento «26 de Julio», el Puerto Tarafa —dedicado a la exportación— y una activa industria pesquera y agroindustrial.

El evento ocurre al inicio del período lluvioso oficial de Cuba, que arranca el primero de mayo y concentra aproximadamente el 80% de las precipitaciones anuales del país, época en que la inestabilidad atmosférica favorece especialmente la formación de trombas marinas y otros fenómenos convectivos.

Las semanas previas ya habían dado señales de esa inestabilidad en la región. El 27 de abril se avistaron nubes de embudo en Ciego de Ávila y Las Tunas, confirmadas por el meteorólogo Raydel Ruisánchez como trombas en altura que no llegaron a tocar tierra.

Ese mismo día se registró en Florida, Camagüey, una tromba en altura acompañada de vientos de 70 km/h, 76 mm de lluvia en una hora y granizo en los repartos Jurugüey y Edén, lo que evidencia un patrón de inestabilidad atmosférica regional sostenido durante ese período.

Cuba ha experimentado una frecuencia notable de estos fenómenos en los últimos meses. En agosto de 2025, una tromba marina frente al Malecón de La Habana causó pánico entre transeúntes y conductores, aunque se disipó sin tocar tierra ni causar daños materiales.

Días después, se avistó otra tromba en playa Bibijagua de Isla de la Juventud, y en junio de ese año se registró un fenómeno similar cerca de Varadero, lo que dibuja un mapa de avistamientos que abarca varias provincias del país.

Las trombas marinas no tornádicas, las más comunes en Cuba, se forman en aguas abiertas asociadas a cambios de presión atmosférica, tienen una duración de apenas minutos y raramente causan afectaciones en tierra, según el Instituto de Meteorología.