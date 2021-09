Jennifer Lopez y Ben Affleck, una pareja inseparable que no se sigue en Instagram

Ben Affleck, Jennifer Lopez Foto © Instagram / Ben Affleck, Jennifer Lopez

Son la pareja sorpresa de este 2021. Jennifer Lopez y Ben Affleck dejaron al mundo en shock cuando en mayo se supo que estaban saliendo de nuevo después de que lo dejasen hace diecisiete años. Y desde entonces, todas las miradas están puestas en lo qué hacen y dejan de hacer los 'tortolitos', cuya relación va viento en popa y a paso agigantado.

En estos meses, sus hijos se han conocido, se han ido de vacaciones a diferentes destinos, han publicado su primera foto, están buscando casa juntos en Los Ángeles y han hecho su primera aparición en una alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia. Sin embargo, parece que no han tenido tiempo para seguirse en Instagram...

No ha sido hasta esta semana que diferentes portales se han dado cuenta de este pequeño detalle. Y es que la pareja no se sigue en Instagram, siendo su única conexión virtual la foto que compartió JLo por su cumpleaños besando a su chico. Por lo que parece que la pareja solo está viviendo su amor en la vida real y no en el mundo de las redes, donde todo está expuesto a ser comentado o criticado por usuarios anónimos.

Ni entre los seguidos de Jennifer Lopez se encuentra Ben Affleck ni viceversa. Un detalle de lo más curioso para muchos usuarios que se han quedado sorprendidos por este dato.

Aunque las redes sociales no ha sido su medio para expresar su amor, la pareja ha tenido otras manera de expresarlo en público. Guiños en sus looks, palabras de admiración del uno al otro en entrevistas, besos en sus apariciones o miradas cómplices en cada una de las ocasiones. Todo esto hace pensar que la pareja está disfrutando su amor alejados de las miradas curiosas de los internautas.

Cabe recordar que la anterior relación que tuvo la Diva del Bronx con Alex Rodriguez estaba muy expuesta en el mundo virtual y cada dos por tres estaban compartiendo fotos juntos o de la familia que habían formado. Unas imágenes que terminó borrando la cantante de 52 años pocos meses después de su ruptura, dejando claro que ese capítulo de su vida está más que cerrado.

