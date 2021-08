El adiós definitivo de Jennifer Lopez a Alex Rodriguez: le elimina de Instagram y borra todas sus fotos

Jennifer Lopez cierra de una vez por todas su capítulo con Alex Rodriguez Foto © Instagram / Jennifer Lopez, Alex Rodriguez

Jennifer Lopez ha sacado totalmente de su vida a su ex Alex Rodriguez dejándole de seguir en Instagram y borrando todos sus recuerdos con él de la red social.

Durante cuatro años fueron una de las parejas favoritas de la star system americana, pero en abril de este año pusieron fin su noviazgo rompiendo el corazón de miles de fans que esperaban que pasasen por el altar y se juraran amor eterno próximamente tras posponer en varias ocasiones su boda.

Y ahora que han pasado varios meses de su sonada ruptura con el expelotero, parece que JLo está más convencida que nunca de su decisión de poner fin a esa relación. Y es que, no solo lo ha dejado de seguir en Instagram, sino también ha borrado todo rastro de él en la red social. Un paso muy grande teniendo en cuenta que el empresario ha sido una de las personas más importantes de su vida durante varios años y ha estado presente en algunos de los momentos más importantes de su carrera artística como su actuación en el Super Bowl o la investidura de Joe Biden, donde interpretó This Land Is Your Land y America the Beautiful.

Tras su ruptura, la Diva del Bronx no tardó en recuperar la ilusión en el amor y ahora está rehaciendo su vida lejos de Miami y su ex, tanto es así que está felizmente enamorada de Ben Affleck, con quien ya tuvo una relación en los años 2000. Incluso ambos estarían buscando una mansión para vivir juntos en Los Ángeles.

Fue este mismo sábado cuando el mundo se percato de este movimiento en las redes sociales de la neoyorquina. Una acción que tuvo lugar un día antes del 49 cumpleaños de Ben Affleck, que celebra un año más de vida este domingo 15 de agosto. ¿Será este uno de sus regalos de cumpleaños de la intérprete de Cambia el paso?

Mientras que JLo sí se ha despedido del todo de su ex borrando fotos familiares, selfies o imágenes de él, Arod sigue conservando todas las publicaciones en las que aparece la cantante... ¿Tomará la decisión de borrar todo como lo ha hecho su ex?

