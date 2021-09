Muere el eminente psicólogo cubano Demetrio Campa

Demetrio Campa / Portada de su libro Introducción a la Psicología Foto © Facebook / Centro de Orientación y Atención Psicológica "Alfonso Bernal del Riesgo"

El destacado psicólogo cubano Dr. Demetrio Campa Gallardo falleció este viernes en La Habana, informó la Sociedad Cubana de Psicología.

En un comunicado publicado en Facebook la institución recordó la trayectoria del eminente psicólogo y profesor, egresado de la primera graduación de Licenciatura en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana.

Campa es reconocido como uno de los más prominentes representantes de la Psicología Cubana, que abordó a profundidad las disimiles preguntas o cuestiones de "subjetividad y psiquismo".

Sus colegas reconocen que ha dejado un legado de 53 años de experiencia profesional en el campo de la Psicología, y mencionan que culminó sus estudios de Doctor en en Ciencias Psicológicas en la antigua Unión Soviética en la Universidad Estatal de Moscú (1983), y se convirtió en Profesor Titular en 1985.

"Se le recuerda por todos como una persona entregada a trabajar en la experimentación y diálogos desde muchas aristas y tendencias, hasta poder llegar a ofrecer esas esperadas explicaciones. Como Docente al impartir la asignatura Introducción a la Psicología, recordada como IP, les daba la cordial bienvenida a cada nuevo año de estudiantes, a quienes cultivaba y enamoraba de esta bella ciencia, con sus inigualables narraciones y sólidos argumentos científicos", señala el comunicado.

En el año 2016 fue el primer especialista galardonado con el Premio Por la Obra de Toda la Vida en La Psicología, que ese año celebraba su primera edición.

La profesora Teté Orosa también escribió una emotiva crónica al conocer el deceso de Campa, donde afirma que en "la teoría como nadie discutió y defendió lo inconsciente, en su diferencia de lo no consciente, y de la información subliminal en función de canal secundario de ingreso de la información y no desde la teoría preexistente. Defensor consecuente de la no existencia de instintos en los seres humanos y el papel del aprendizaje", subrayó.

Vivió, soñó y disfrutó la vida con una esposa, hijo y nieta que lo quiso mucho y en un centro de trabajo que le admiró, le respetó y le recordará", dijo su colega.

El Centro de Orientación y Atención Psicológica "Alfonso Bernal del Riesgo" también lamentó el deceso de Campa, y lo llamó "maestro de maestros".

Sus alumnos, colegas y pacientes también han compartido anécdotas del eminente doctor, reconocido también por su humildad.

"Muy cierto todo lo bueno que dicen del Dima. Tan humilde con sus muchos saberes. Siempre cuando lo encontraba le hablaba en ruso para no olvidar; le decía yo. Entonces me explicó magistralmente como actuaba la curva del olvido. Cuando me burlaba de lo viejo de su almendrón, riendo me decía q tenía mi edad, y era verdad", dijo una colega.

"Que descanse en paz querido profe Demetrio, nos divertíamos mucho en sus clases en el laboratorio a la vez que aprendíamos, entendí el tiempo de reacción y el tema de los umbral con sus lecciones, mis condolencias a la familia, amigos y al claustro de la Facultad", comentó una exalumna.

"Un buen maestro, y diferente. Me gustaban sus clases y sus formas. Nunca le oí una frase brusca. Enseñaba con amor y lo disfrutaba. Sus alumnos también. Su laboratorio era una extensión de si mismo y al estar allí no nos alcanzaban los ojos para verlo todo al mismo tiempo que tratábamos de atender a sus indicaciones. Era un lugar mágico, como su creador", señaló otra.

Este viernes también se conoció la noticia del fallecimiento a causa del Covid-19 del joven pediatra de 29 años Francisco Juan Pérez, de Pinar del Río.

En los últimos meses la medicina cubana ha perdido a decenas de sus representantes, la mayoría a causa de la contagiosa enfermedad.

Las causas del deceso del doctor Campa no fueron aclaradas.