Reabre en La Habana la heladería Coppelia, pero sólo con reserva telefónica

Heladería Coppelia Foto © CiberCuba

Autoridades de La Habana consideran pasado el peor momento de la pandemia de coronavirus en la capital y se disponen a reabrir algunos de los establecimientos gastronómicos, entre ellos la heladería Coppelia, que ahora será por reservación telefónica.

Medios oficiales informaron que en La Habana se han seleccionado para su apertura 533 unidades, que incluyen establecimientos por cuenta propia, las unidades de Palmares, Egrem, Artex, Cimex, la Oficina del Historiador de La Habana y los círculos sociales.

Se incluyen 315 restaurantes, 37 de la red de restaurantes de la provincia, 95 cafeterías, 14 pizzerías y la heladería Coppelia. Para estos últimos se habilitarán tres teléfonos para que la población pueda reservar desde el día anterior.

Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, explicó que se espera ir avanzando gradualmente hacia la normalidad y restablecer algunos servicios de forma presencial.

“La COVID-19 llevó a otras modalidades muchos de nuestros servicios, a partir de las restricciones de movilidad y la situación de los territorios. En los últimos días, en un análisis conjunto con el MINSAP y los distintos territorios, se ha determinado que existen condiciones para ir dando pasos graduales en la reapertura de muchos de estos servicios presenciales e ir restableciendo socialmente lo que hemos perdido en todos estos meses”, dijo.

Con relación a los servicios gastronómicos, explicó que está previsto restablecer los servicios a la mesa, en barra y mostrador en el interior de las unidades que cumplan los requisitos de ventilación. “Estamos hablando de no dar este servicio en locales cerrados. Hablamos de un aforo que no tiene una regla, será en correspondencia con la capacidad de la unidad y buscando que haya un distanciamiento de dos metros entre las mesas. Se evalúa cómo aplicarlo en cada unidad”.

Añadió que no es conveniente mantener el servicio de mesa buffet, “pues los medios los manipulan varias personas y en este momento puede ser una vía de transmisión”, e insistió en la necesidad de extremar las medidas higiénico-sanitarias tanto por parte de las unidades como la población.

Informó, además, que se potenciará el servicio por reservaciones en todas las unidades con condiciones para ello, para evitar colas, aglomeraciones y la espera de las personas. “Esto puede hacerse también mediante vía telefónica y virtual”, dijo.

Se han evaluado ofertas. “Hay un desabastecimiento de productos fundamentales. Se hará una reapertura necesaria, pero con mucha autogestión, accediendo al mercado mayorista en MLC, con relaciones con las formas productivas y productores independientes. Esa autogestión va a encarecer los costos y el escenario de precios va a ser diferente. Pero lo más importante es mantener el servicio y una oferta estable”.

Los horarios serán diferentes, según lo adoptado por cada provincia. “Esto no quita que no se mantengan los servicios a domicilio, tanto en las unidades que van a brindar los servicios de forma presencial como en las que no puedan, porque no cumplan los requisitos.

“También se ha evaluado la conveniencia de ampliar los horarios de servicios en unidades que han estado restringidas. Esto provoca aglomeración. Se trata de ir incorporando de alguna manera a la normalidad toda la oferta de bienes y servicios en todo el sector de comercio.

“Se ha revisado también en las provincias todo lo que tiene que funcionar en paralelo, dígase transporte, servicios jurídicos, planificación física... Cuando se hable de reabrir los servicios, la información es de carácter general”, añadió.

“Consideramos que la población también necesita una reanimación y reactivar desde el punto de vista social y psicológico los servicios de la gastronomía. Cada territorio hizo una evaluación de manera particular, que será informada oportunamente”, concluyó.

En comparecencia televisiva, el gobernador de La Habana, Reynaldo García Zapata, reiteró la necesidad de una reanimación económica y de los servicios después de un año y medio de pandemia. Todo “gracias al quehacer sistemático del Grupo de Trabajo Temporal del Gobierno para el enfrentamiento a la covid-19 y al esfuerzo de la población en el cumplimiento de las medidas”.

Destacó que La Habana lleva siete semanas consecutivas con un decrecimiento de la tasa de incidencia y, al mismo tiempo, por supuesto, la positividad. Recordó que antes de este tiempo se promediaba diariamente alrededor de 1 900 casos positivos, pero hoy son 450 casos por jornada. “Por supuesto, cumpliendo los protocolos establecidos y las indicaciones de Salud Pública, estos números deben continuar bajando”.

Ahora se iniciará una reapertura gradual de las unidades gastronómicas prestando servicios a la mesa, en barras y mostradores o en el interior de salones y canchas, en todas las tipologías de unidades, garantizando una distancia entre las mesas y las personas.

En este sentido, se acordó no abrir ningún servicio en áreas donde existan eventos activos de transmisión de COVID-19, precisó.

“Hay que evitar las aglomeraciones y concentraciones de personas en el exterior de los establecimientos, y para ello hay que tomar medidas en lo interno de las unidades. El servicio será por reservación y se han colocado teléfonos en todos los establecimientos, que se están haciendo públicos a través de medios como Tribuna de La Habana digital y el portal del ciudadano provincial”, dijo el gobernador.

"Tendríamos también en cuenta los recursos del balance. Por ejemplo, hay limitaciones con la leche, pero se están haciendo todas las gestiones para que no falte el helado”, añadió.

En el caso de los círculos sociales, informó que abrirán a partir de una coordinación con la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos. Al mismo tiempo, se conformó un grupo de trabajo que certificará todas esas unidades. Se harán evaluaciones periódicas y se tomará en cuenta la situación epidemiológica.

“Es importante informar que la prestación de servicios en estas unidades sería hasta las 9:30 de la noche, y por eso el cierre de la ciudad sería a partir de las 10:30”, comentó. Esta medida de cierre se implementará a partir de este viernes.

Todos las medidas son aplicables tanto para el sector estatal y el no estatal

“Hay una comisión provincial que revisa todos estos centros y verifica que cumplan todas las medidas establecidas. Es importante mantener el aforo en los establecimientos, hablamos de un 50%, pero dependerá de la capacidad”, afirmó la ministra.