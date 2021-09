Ana de Armas: "En Cuba se puede soñar a lo grande, pero muy poca gente puede salir fuera"

Ana de Armas. Foto © Ana de Armas / Instagram

La actriz cubana Ana de Armas recordó su niñez y adolescencia en Santa Cruz del Norte, en la actual provincia de Mayabeque, y la forma en que pudo abandonar el país para conseguir ser actriz en España y luego encontrar la fama en Hollywood.

En una entrevista con el diario británico The Sun, la joven de 30 años refirió su experiencia personal antes de encarnar a la chica Bond en la reciente película No Time To Die.

“Paloma es un personaje realmente completo. Es definitivamente algo más que no creo que hayamos visto en otras chicas Bond en películas anteriores. Es muy divertida, muy activa y muy malvada”, dijo.

Pero también contó de su pasado en Cuba, donde aprendió a actuar de niña interpretando escenas de películas que había visto en casa de un vecino.

“En mi casa nunca tuvimos vídeos, DVD o VHS. Solíamos ver películas en casa de mi vecino. Si veía una escena interpretada por una mujer o un hombre que me gustaba mucho, corría al espejo y la repetía”, contó. “En la televisión no veía más que viejas reposiciones de telenovelas o cosas de mala calidad”, lamentó.

Sobre su decisión de abandonar el país y probar suerte en otras tierras, dijo: “En Cuba se puede soñar a lo grande, pero muy poca gente puede salir fuera y tener el valor de hacerlo realidad”.

Para De Armas, contar con un pasaporte español fue una oportunidad que no desaprovechó. Con 18 años, hizo las maletas, cogió los ahorros de toda su vida, unos 150 euros, y partió a buscar trabajo como actriz a España.

“Quería ir a España y probar, hacer una prueba para algo y ver qué pasaba”, dijo. “Así que compré un billete y le dije a mi madre: 'Cuando se me acabe el dinero, volveré'. Tuve suerte. Conocí a un gran director de casting una semana después de llegar allí”, destacó.

Según la actriz, que había estudiado en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, empezar a rodar significó “un cambio de 180 grados en mi vida”. Su salto a la fama, vino con la serie televisiva española “El Internado”.

En 2012, Ana de Armas voló a Hollywood para empezar a trabajar en una serie de televisión hispano-latina, quedando encantada con la vida en Los Ángeles. “Hay una gran diferencia en Cuba en comparación con Los Ángeles. No teníamos productos en frascos bonitos. Se trataba más bien de poner cosas en una licuadora y hacer tu propia mascarilla de pepino o un exfoliante de miel y azúcar”, evocó.

Sin embargo, tuvo que vencer otra barrera, ya que por esos años la joven apenas hablaba una palabra de inglés. Al presentarse en los castings, le comentaban que debía dominar el idioma si quería obtener un papel.

Su inspiración para el aprendizaje del idioma fue la figura de Penélope Cruz, quien también demoró en adquirirlo. “Me di cuenta de lo difícil que era para ella al principio sentir y actuar en inglés, porque era una parte diferente de tu cerebro”, dijo.

“Pero empecé a tomar clases de inglés inmediatamente y vi todas las películas y programas de televisión ingleses que pude para aprender a hablar y entender el idioma. Al cabo de unos meses conseguí algunas audiciones, aunque en algunos castings sólo entendía quizá la mitad de lo que me decían”, explicó.

Su papel en la franquicia del agente 007, la condujo también a trabar amistad con el actor Daniel Craig, de 53 años, protagonista de la saga. “Fue muy fácil trabajar con él porque nos habíamos hecho amigos, así que no me sentí fuera de lugar formando parte de una gran producción como la que tiene una película de Bond”, dijo.

“Me encanta Daniel. Es implacable. No importa lo agotado que esté, o cuántos huesos rotos tenga, sigue apareciendo y yendo a trabajar cada día. Es tan inspirador”, aseguró.

La cubana cuenta con destacadas participaciones como su aparición junto a Ryan Gosling en la secuela de ciencia ficción Blade Runner 2049, también en War Dogs, con Jonah Hill, y en el thriller erótico de 2015 Knock Knock, protagonizado por Keanu Reeves. En 2019, su actuación en Knives Out, le valió una nominación al Globo de Oro.

A pesar de su recorrido, afirma que sus padres en Cuba desconocen el alcance de sus logros. “Cuando llamo a mis padres y les digo que he conseguido un papel, no siempre entienden la magnitud del mismo”, dice. “Tengo que recordarles quién es Keanu Reeves. Pero están muy contentos de que haya conseguido un trabajo”, añade.