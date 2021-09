Gobierno cubano implementa nuevos diseños de uniformes escolares para curso 2021-2022

Estudiantes cubanos Foto © Juventud Rebelde/Cubadebate

El gobierno cubano implementa nuevos diseños de uniformes escolares para el curso 2021-2022, que comenzará en la isla entre febrero y marzo del año próximo.

Tras un año de trabajo con los nuevos prototipos y diseños, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó la implementación de los uniformes que vestirán los estudiantes cubanos durante las enseñanzas primaria, secundaria y preuniversitaria, refirieron al diario oficialista Juventud Rebelde Rosa María Ramírez Montero, quien dirige la Organización de Pioneros José Martí (OPJM); y Hamlet Álvarez Aguiar, al frente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media.

Ambos destacaron que su uso “es un gran ahorro para las familias cubanas, además de que fomenta la igualdad, mantiene la disciplina escolar y estimula hábitos de cuidado de la apariencia personal”.

Prototipo de uniforme para los niños de preescolar hasta sexto grado. Captura/Juventud Rebelde

Desde el punto de vista simbólico, aseguraron, todas las enseñanzas llevarán los colores de la bandera cubana, ya que se elimina el color mostaza de las vestimentas de la secundaria básica.

El nuevo diseño es el resultado de años de reclamos de los niños, adolescentes y jóvenes, aunque sus modificaciones no llevarán referencias a los actuales estándares de la moda infantil y juvenil.

También los entrevistados en el citado medio insistieron que solo cambia el diseño de los uniformes, pero que se mantiene “la forma en que se tienen que usar”.

“Nuestros estudiantes tienen que comprender que el uniforme escolar no precisa de adornos extras, y que se les deben hacer solo los ajustes necesarios. Innovar en cuanto a su diseño por una afición a la moda constituye una indisciplina injustificable”, puntualizaron.

Prototipo de uniforme para los adolescentes de 7mo a 9no grado. Captura/Juventud Rebelde

Aseguraron, además, que los estudiantes tendrán un uniforme “más fresco, atractivo, cómodo, práctico y que mantiene su modernidad. Un uniforme que sigue garantizando una igualdad estética e impide la proliferación de diferencias en el vestuario entre estudiantes; un uniforme que eligieron con los colores de su bandera; un uniforme que se parece más a ellos”.

Igual refirieron que los nuevos diseños solo comenzarán a usarlos los alumnos de grados iniciales de cada enseñanza, ya que el resto seguirá usando los anteriores, por lo que en las escuelas coexistirán, durante tres cursos aproximadamente, diferentes prendas y colores de uniformes.

Esta mezcla se debe, según los entrevistados, a la situación económica del país, “pues en ocasiones han existido problemas con las materias primas”.

Prototipo de uniforme para jóvenes hasta el 12mo grado. Captura/Juventud Rebelde

Desde la crisis económica de los años 90, el uniforme escolar se ha convertido en una pesadilla anual para los padres y en la principal búsqueda de verano para las familias cubanas con hijos.

"No hay tallas", "no llegan a tiempo", "no hay boleta de compra para todos los grados", son solo algunos de los problemas que deben afrontar los padres cubanos antes del inicio de cada curso, además de comprar material escolar y zapatos, que son de uso libre ante la escasez que padece Cuba.

Las modificaciones de los uniformes según el nivel de enseñanza son las siguientes:

PRIMARIA:

-Se seguirá usando la pañoleta azul y roja, dependiendo del grado, así como los distintivos de la OPJM.

-Optimiza moldes para menor consumo de tejido, elimina bota y el pliegue de las bermudas de los niños.

-Unifica la prenda inferior para los niños y asume solución de bolsillos exteriores.

-Incorpora cuello deportivo a las blusas para equilibrar visualmente la ausencia de tirantes y aislar la pañoleta del cuello.

-Elimina los tirantes y el doble tachón de la espalda en las sayas de las niñas, las cuales tendrán un cierre al centro.

SECUNDARIA BÁSICA:

-Elimina el color amarillo en pantalones y sayas, los cuales serán azules, igual que en la enseñanza preuniversitaria.

-Los botones de blusas y camisas serán transparentes.

-Se introduce la saya-short actual con dos tapas que utiliza la enseñanza media.

-Mantiene el distintivo de la OPJM en el bolsillo del uniforme.

ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR:

-Se unifica el mismo color azul para los diferentes tipos de enseñanza.

-En el caso de los alumnos de tecnológicos y pedagógicos los uniformes se diferenciarán por el membrete que llevarán en la manga izquierda: blanco para técnico medio; azul para el preuniversitario y rojo para pedagógico.

-Los botones de blusas y camisas serán azules.