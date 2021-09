Gobierno cubano publica nuevos uniformes de Secundaria Básica

Nuevos uniformes escolares para secundaria y pre Foto © Gobierno de Cuba

El gobierno cubano publicó el nuevo diseño de los uniformes de Secundaria Básica, que sustituye faldas y pantalones amarillos por azules y mantiene blusas y camisas de color blanco; similares a los de preuniversitario, según una nota del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), en su muro de Facebook.

Para el diseño de los nuevos uniformes, que incluyen botones transparentes en blusas y camisas, el Mincin tuvo en cuenta opiniones de los alumnos; que tardarán en estrenarlos porque el Ministerio de Educación anunció recientemente que hasta el curso 2023-2024 no habrá clases presenciales, debido a la epidemia de coronavirus.

Las autoridades cubanas aseguraron que los cambios de uniformes buscan una mayor comodidad en los alumnos y permiten la reutilización de la ropa al transitar de Secundaria Básica al Preuniversitario; aunque algunos padres no parecen convencidos de la efectividad del doble uso.

"A mi me cuesta trabajo entender cómo piensan algunos funcionarios, los muchachos crecen, sobre todo en esas edades, y no todos van a poder usar sus nuevos uniformes en secundaria y el pre", dijo a CiberCuba Carmen Díaz, madre de dos adolescentes.

En el caso de Primaria, el Mincin aseguró que los cambios en el uniforme de primaria incluyen, en el caso de las niñas, agregar un cuello a la blusa para hacer más fresco el contacto de la piel con la pañoleta; a la saya se le quitan los tirantes y se le agregan botones delante o en el lado izquierdo, según la variante y, en los pantalones cortos de los varones se elimina el pliegue delantero y se colocan los bolsillos al frente.

En la enseñanza técnico profesional, preuniversitario y escuela pedagógica, todos los pantalones y las sayas serán azules; mientras que las blusas y camisas serán todas blancas, pero con botones azules para distinguirlas de las que se llevarán en la secundaria y el preuniversitario.

La diferencia entre los alumnos de los diferentes tipos de enseñanza será un membrete en la manga izquierda de los uniformes: Tecnológicos (blanco), preuniversitarios y pedagógicos (azul).

Desde la crisis económica de los años 90, el uniforme escolar se ha convertido en una pesadilla anual para los padres y en la principal búsqueda de verano para las familias cubanas con hijos.

"No hay tallas", "no llegan a tiempo", "no hay boleta de compra para todos los grados", son solo algunos de los problemas que deben afrontar los padres cubanos antes del inicio de cada curso, además de comprar material escolar y zapatos, que son de uso libre ante la escasez que padece Cuba.