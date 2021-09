Leoni Torres celebra el éxito de Juan Pablo Hernández, excantante de su banda, en La Voz España

Leoni Torres y Juan Pablo Hernández durante el estreno del sencillo "¿Qué será de nosotros?" Foto © YouTube/screenshot-Leoni Torres

El cantante cubano Leoni Torres celebró la cálida acogida que tuvo la presentación de Juan Pablo Hernández, excantante de su banda, en la actual edición de La Voz España, donde triunfó en la audición a ciegas con una versión de "Bachata rosa", de Juan Luis Guerra.

“Felicidades. Ver este video me ha dado mucha alegría ya que sé el talento que tienes. Sé que puedes lograr grandes cosas y no importa si no quedas finalista”, escribió Torres en un mensaje publicado en Instagram este domingo, que acompañó de un fragmento de la emotiva interpretación del tema.

“Lo importante es que el público te escuche y ese intercambio con las estrellas que están ahí frente a ti. Mucha suerte, hermano”, añadió Torres.

Juan Pablo Hernández no solo formó parte durante varios años de la agrupación de Leoni Torres, sino que además el intérprete de "La Soledad" impulsó la carrera en solitario del joven durante un concierto en el teatro Karl Marx, donde estrenaron el sencillo “¿Qué será de nosotros?”, una hermosa canción que cuenta con más de un millón de reproducciones en el canal de YouTube de Leoni Torres.

“Esta canción surgió entre descargas y viajes durante nuestro Tour por Europa en el 2017. Regreso a uno de los géneros musicales que me encanta hacer: la balada romántica. Esta vez junto a Pablo Hernández, que inicia su carrera en solitario. Ambos quisimos cantarle al amor, y expresar todo lo que sentimos cuando amamos intensamente a una persona”, se lee en la descripción del video.

Esta semana, Juan Pablo Hernández, de 28 años, consiguió que tanto el puertorriqueño Luis Fonsi como el español Alejandro Sanz se giraran en sus asientos durante la audición a ciegas de La Voz.

"Me encantó que has agarrado este himno de Juan Luis Guerra y te adueñaste de él, me gusta que tienes como dos voces en una, esa voz con mucho aire y ternura, pero también fuerza", le dijo Fonsi.

"Tienes una voz con mucha potencia, muy particular, me gusta mucho cómo lo has hecho y no podía dejar pasar la oportunidad de invitarte a formar parte de mi equipo", dijo por su parte Alejandro Sanz, a cuyo team escogió unirse el cantante cubano.

Aunque no se dio la vuelta Malú, otra de las juezas del concurso televisivo, sí dijo que el joven "tiene una voz preciosa e increíble". El cuarto miembro del jurado, el español Pablo Alborán, admitió que se sentía arrepentido de no haberse girado en su asiento durante la interpretación del joven del éxito de Juan Luis Guerra.

Juan Pablo Hernández, que acaba de convertirse en padre, lleva siete meses viviendo en España y no ha tardado en aprovechar la oportunidad de abrirse camino con su talento.

