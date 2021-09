"No te voy a dejar sola en ningún momento", le dijo Raphy Pina a Natti Natasha cuando no podía quedar embarazada

Natti Natasha y Raphy Pina con su hija Vida Isabelle Foto © Instagram / Natti Natasha, Raphy Pina

Natti Natasha está viviendo la época más feliz de su vida tras haberse convertido en madre junto a su pareja, Raphy Pina. Pero además de estar radiante por todo lo bueno que le está pasando a nivel personal, también lo está por lo profesional, y es que la artista dominicana acaba de lanzar su segundo álbum "Nattividad".

Sobre la bella etapa en la que se encuentra, la artista dominicana habló con Angelique Burbu en una entrevista en la que repasaron los inicios de la cantante y también conversaron sobre su vida personal.

En la charla la intérprete de "Sin Pijama" confesó que quiere seguir agrandando su familia con el productor puertorriqueño y recordó los duros momentos que vivió cuando no podía quedarse embarazada.

"Yo no pude nada, me inyectaba todas las noches para estar fértil. Pero nunca creció nada. Ahí empecé a buscar otras maneras", comentó sobre el proceso que vivió antes de lograrlo.

A pesar de la dura batalla que tuvo que librar para poder ser mamá y lo mucho que le afectó, la Dura de las Duras destacó que junto a ella tenía una persona que la apoyó incondicionalmente: su chico Raphy Pina.

"Él un día me dijo: 'No te preocupes, que yo no te voy a dejar sola en ningún momento y tú y yo vamos a tener un hijo. No importa de la manera que sea, que Dios lo va a mandar'". Estas palabras las recuerda la artista porque le provocaron una gran calma y felicidad. Casualmente las pronunció su pareja un día antes de que se enterase que estaba embarazada de Vida Isabelle.

Juntos han formado una preciosa familia con su hija Vida Isabelle, que nació el pasado 22 de mayo, y los tres hijos mayores que tiene el boricua de una relación anterior y que la cantante ha adoptado como suyos. "Esos hijos son míos. Con ellos hice química enseguida. Son niños educados, humildes y desde el primer día me han dado amor", aseguró Natti Natasha sobre ellos. Una bella familia de seis que ojalá pronto siga creciendo...

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.