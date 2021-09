Actor cubano Jorge Molina: El éxodo cuando se abran las fronteras va a ser terrible

Jorge Molina y Aeropuerto Internacional de La Habana "José Martí". Foto © Facebook del actor / Granma

El actor y cineasta Jorge Molina, quien reside en La Habana, expresó su preocupación por el éxodo de cubanos que podría ocurrir cuando el Gobierno reabriera las fronteras del país el próximo 15 de noviembre.

En un podcast de la plataforma independiente Rialta, Molina comentó sus inquietudes sobre el futuro del cine cubano, que se veía hoy afectado porque “estamos viviendo una realidad muy dura, a nivel político, social, económico, moral y humano”.

“Eso no va a traer buenas cosas porque, básicamente, la savia joven de ese cine, los que no han emigrado quieren hacerlo. Es la solución más fácil, lo sé, no juzgo. Estoy diciendo lo que veo venir”, dijo.

“Esto es un país que constantemente se está drenando y se está yendo lo mejor de los cubanos. Se está quedando lo peor. Queda gente bueno, pero en general está primando la mediocridad, el acomodamiento, la genuflexión”, expuso.

Molina dijo que no era adivino para predecir el futuro del cine cubano, aunque lo que veía le parecía oscuro. “No solo en el cine, sino en todo el arte nacional”, dijo. “La mediocridad, la desidia…se ha perdido la vergüenza y, cuando en un país se pierde la vergüenza, es muy triste”, aseveró.

“El drenaje que viene va a ser terrible”, advirtió. “Lo que viene ahora, nada más se abran las fronteras, va a ser terrible. A mí me parte el corazón ver gente que yo quiero, admiro y respeto, se van a ir de aquí, quizás para no volver nunca más o no volver a hacer un plano cinematográfico”, enfatizó.

Molina es egresado en Dirección de la Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) de San Antonio de los Baños, y es considerado un autor de culto. Con una carrera al margen de la institucionalidad, ha dirigido películas como Molina’s Ferozz (2010) y ha actuado en otros como Madagascar (1994, dir. Fernando Pérez), Juan de los Muertos (2011, dir. Alejandro Brugués) y La obra del siglo (2015, dir. Carlos Quintela).

Reapertura de fronteras en Cuba

En septiembre, el gobierno cubano anunció que reabriría de manera gradual sus fronteras al turismo a partir del 15 de noviembre, flexibilizando los protocolos higiénico sanitarios a la llegada de los viajeros, con el reconocimiento del certificado de vacunación emitido en el exterior.

Las autoridades cubanas redujeron los vuelos a la Isla a partir de febrero de 2021 por el aumento de los contagios de coronavirus e impusieron una cuarentena obligatoria para todos los viajeros procedentes del extranjero. En marzo, finalmente, cerraron las fronteras.