Demandan en Argentina a figuras del entorno de Maradona por el caso de novia cubana menor de edad

La Organización no Gubernamental “Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina” impuso una denuncia este jueves ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para que se investigue si el entorno de Diego Armando Maradona incurrió en el delito de Trata de Personas al llevar a la adolescente Mavys Álvarez a ese país en el 2001.

La denuncia de siete páginas incluye al representante de Maradona en esa época, Guillermo Coppola, y a otros colaboradores que estuvieron con el exfubolista en Cuba, como Carlos Ferro Viera, Omar Suarez, Gabriel Buono, y Mariano Israelit. En la demanda se solicitó a los fiscales que detengan de manera inmediata a todos los mencionados.

“Según la propia declaración de quien sería víctima de los hechos, Mavys Álvarez le fue presentada por Carlos Ferro Viera (cuando ella sólo contaba con 16 años) al astro argentino. Era una muchacha muy tímida. Sin embargo, accedió al encuentro no sin haberse ejercido una presión sobre la adolescente”, explica el documento citado por medios locales argentinos.

Cuando se hace referencia al modo en que el entorno de Diego se vinculó con la adolescente cubana, en la demanda se alude a la “aberrante situación amoral que describe las maniobras típicas antijurídicas y culpables”.

En lo que respecta al viaje que hicieron todos con Mavys a Buenos Aires en noviembre del 2001, motivado por un homenaje a Maradona, se asegura que “tanta era la obsesión del futbolista con la menor, que le pidió permiso a Fidel Castro para llevar a Mavys a Argentina".

Después de escuchar las súplicas de Maradona, Castro habría accedido a firmar un permiso para que la adolescente viajara a Argentina, con la condición de que regresara a la isla al término de no más de 20 días, ello en una época en que los cubanos apenas salían al exterior.

Finalmente, la denuncia aclara que el viaje de la menor se realizó “sin autorización de sus padres” y que en su estadía en Buenos Aires incluso “fue sometida a una cirugía estética mamaria a instancias de Maradona. Todo ello, con la aparente colaboración de alguno y/o todos de los aquí imputados”.

No obstante, la propia Mavys aclaró durante la entrevista con America Tevé -que tanto revuelo ha armado en los últimos días- que su madre sí firmó para que saliera del país, aunque no su padre. “Fidel dio su autorización y no hizo falta otra firma”, admitió en la entrevista, donde relató cómo empezó a consumir drogas junto a Maradona.

El documento presentado ante PROTEX está firmado por el presidente de la ONG, Fernando Miguez, figura conocida en los tribunales argentinos por sus múltiples demandas en todo tipo de casos, desde corrupción hasta delitos comunes.

“Los delitos por trata son internacionales y no son cortitos en el tiempo”, dijo Miguez en declaraciones a CNN Radio.

“Nos pareció apropiado hacer la denuncia en base a todo lo que contó la mujer. Hubo un sometimiento”. “Queremos que se pene el sometimiento de una menor traído por un mayor que fue encerrada en un hotel. La trata de personas y el sometimiento de menores es muy grave”, sentenció.

Según fuentes de PROTEX, la denuncia será analizada en las próximas horas para determinar si se le da curso o no.