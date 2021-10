Los mejores memes por fuga de jóvenes peloteros cubanos en México

La fuga de siete peloteros cubanos de la selección nacional Sub-23, que participa por estos días en la Copa Mundial de Béisbol en México, ha inundado de memes las redes sociales.

Matojo duda que Cuba tenga equipo de pelota

Uno de ellos no necesita de palabras para describir la desolación en un avión vacío en el que solo se ve a Eriel Sánchez, director del equipo, quien tras la fuga de los primeros jugadores no dudó en decir que no había "ningún problema".

Eriel Sánchez emprende la vuelta a casa en un avión vacío

"Siete vidas, siete mares, siete maravillas y siete ciudades... siete notas musicales, siete peloteros menos en las series nacionales...", se lee en meme que usa un fragmento de la canción "Siete", de Carlos Varela, para ironizar sobre la cifra de peloteros huidos, devenida en fatídica para la Federación Cubana de Béisbol en los últimos días.

"A todos esos peloteros que regresaron a la patria, miren lo que se pierden, recapaciten, están a tiempo”, se lee en otro meme junto una foto de alimentos básicos como huevos, aceite o frijoles, ello en clara referencia a los "estímulos" recibidos por deportistas cubanos a su regreso al país luego de participar en competiciones internacionales.

No falta entre las bromas la "pesadilla" de que se quede un octavo jugador.

O la tremebunda hipótesis de que "hackearon el equipo nacional de béisbol".

No falta tampoco la figura de un apesadumbrado Díaz-Canel... al que ya le da igual que se queden todos.

La televisión cubana definió en días recientes la fuga de siete jóvenes peloteros que integraban la selección nacional Sub-23 como “uno de los escenarios más hostiles” en la historia del movimiento deportivo en la isla, al tiempo que insistió en achacar lo sucedido a “inescrupulosos traficantes de personas” que van a seguir insistiendo.

“Antes de salir de Cuba veníamos por un objetivo, que era buscar una medalla. No hemos desistido de eso. El equipo sigue, ya lo han visto”, explicó el director del equipo, Eriel Sánchez, luego de la victoria ante República Dominicana y antes de que perdieran con Colombia. Derrota esta última que complica el escenario para la obtención de una medalla.

Este jueves se supo que el equipo cubano de béisbol tendría montada una guardia permanente en el hotel para evitar más fugas de peloteros.

El gobierno cubano echó la culpa el domingo a Washington de las fugas de jóvenes peloteros. Según el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), la anulación del acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y la MLB, decidida durante la administración del expresidente Donald Tump, impidió "realizar sueños por la vía natural, habilitada para el resto de los países" y estimuló "el tráfico de atletas en defensa de intereses políticos, ajenos al bienestar y la tranquilidad de la familia cubana”.

Los siete peloteros que huyeron son los lanzadores Yeiniel Zayas, Dariel Fernández, Ubert Mejias y Luis Dany Morales; los outfilders Reinaldo Lazaga y Dismany Palacios y al receptor Loidel Rodríguez.

