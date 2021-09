Manager Eriel Sánchez sobre la situación del equipo tras fuga de seis peloteros en México: No hay ningún problema

Eriel Sánchez y el lanzador Luis Danys Morales, uno de los jóvenes que abandonó el equipo nacional en México. Foto © Noticiero de Televisión / Pelota Cubana vía Twitter

Eriel Sánchez, director del equipo de beisbol de Cuba que compite en el Mundial Sub-23 en México, ofreció el domingo declaraciones a la prensa oficialista sobre el estado del conjunto tras la fuga de seis jugadores.

En un reporte del noticiero de televisión, el periodista, entrevistando a Sánchez, le comenta que “a pesar de todas las situaciones, el equipo va a seguir luchando”, a lo cual el manager responde negando dificultades.

“No, no, no hay situación. No hay problema ninguno. Hay un equipo bien, un grupo de dirección y una delegación completa que vamos a estar en posición de los resultados y a cumplir con nuestro deber que es jugar beisbol y llevar la victoria hacia Cuba”, dijo.

Durante la sección de deportes del noticiero, se evita cualquier mención de los peloteros fugados del equipo nacional, aunque se cita la declaración del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), donde se responsabiliza a Estados Unidos del éxodo.

Según el organismo gubernamental, la anulación del acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y la MLB, decidida durante la administración del expresidente Donald Tump, “impide realizar sueños por la vía natural, habilitada para el resto de los países, y estimula el tráfico de atletas en defensa de intereses políticos, ajenos al bienestar y la tranquilidad de la familia cubana”.

Las palabras del INDER, replicadas por la Federación Cubana de Béisbol (FCB), se produjeron luego de trascender la salida de los peloteros Diasmany Palacio, Reinaldo Lazaga y Dariel Fernández, diciendo que se sumaban “a quienes renuncian al compromiso contraído”.

“Cada abandono desde las filas del béisbol cubano confirma el cinismo con que la administración Trump anuló el acuerdo entre la Federación y la MLB. Desventaja cruel que impide el flujo natural a los circuitos de esa organización”, subrayaba la FCB.

Tres de los jugadores decidieron dejar el equipo en México antes de debutar en el torneo. Tanto Luis Dany Morales, como Ubert Mejías y Loidel Rodríguez ya no están con el equipo. La cifra reciente rompe el récord de más abandonos en una delegación de béisbol desde 1991.

Con anterioridad, Eriel Sánchez, explicó que, en la conformación de la plantilla, se habían tomado en cuenta factores extradeprotivos como el "patriotismo" de los jugadores.