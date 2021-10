Piden ayuda para encontrar a botero cubano desaparecido en La Habana

Taxis en La Habana (Imagen de referencia) y Luis German Fuente Fuente Foto © CiberCuba y Odette Valdés Durán/ Facebook

Un cubano residente en La Habana que se dedica al transporte privado de pasajeros está desaparecido de su casa desde hace cuatro días y su hija ha pedido ayuda en las redes sociales para localizarlo.

Luis Germán Fuente Fuente salió de su casa el lunes a las 2:00 de la tarde con un pasaje y desde entonces su familia no sabe nada de él.

El hombre reside en el reparto de Luyanó, en el municipio Diez de Octubre, en la calle Melones 711, entre Compromiso y Calzada de Luyanó.

Foto: Captura de Facebook/ Amigos del motor

Su hija, Luisa María Fuente, detalla que su padre conduce un auto marca Plymouth del año 1954 de color azul y acostumbra a botear por la zona del hospital materno Hijas de Galicia.

"Ya hice la denuncia, he ido a cuanto hospital he podido y necesito que me ayuden a compartir esta publicación", subrayó.

Según Luisa María, su padre no tiene problemas mentales y tampoco acostumbra a dormir fuera de su casa.

"Este es mi número: 59105236. Yo soy su hija, por favor, ayúdenme que estoy desesperada", suplicó.

Vecinos del desaparecido han compartido la denuncia en sus redes para que más personas conozcan del caso, por si pueden aportar alguna información.