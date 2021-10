Leoni Torres felicita a Yuliet Cruz: "Una mujer increíble que tengo la suerte de acompañar en este paso por la vida"

Leoni Torres y Yuliet Cruz Foto © Instagram / Leoni Torres

La actriz y presentadora cubana Yuliet Cruz está de cumpleaños y su pareja, el cantante Leoni Torres, no ha perdido ocasión de enviarle un mensaje de felicitación a través de las redes sociales.

"Hoy está de cumpleaños la persona más bella de casa! Una mujer increíble que tengo la suerte de acompañar en este paso por la vida", escribió el intérprete junto una foto de la cumpleañera.

"Quiero que sepas que tu familia y amigos te adoran. Feliz cumpleaños" concluyó el artífice de éxitos como "Nunca te vayas", quien se presentará este 2 de octubre en La Scala de Miami.

A menos de una hora de compartido el post, en el tablón de comentarios se acumulaban los buenos deseos hacia la homenajeada, madre de los dos hijos varones de Leoni, Sebastián y Samuel.

"Hermana mía!!!! Feliz cumpleaños!!!! Bendiciones y toda la felicidad y amor del mundo para ti que mereces todo!!! Te quiero mucho", le dijo Tahimí Alvariño; "Feliz cumpleaños para esa hermosa mujer", comentó Dianelys Brito; "Felicidades y bendiciones!!", le deseó Kelvis Ochoa, junto a otros cientos de mensajes que siguieron al post de Leoni Torres, quien se encuentra nominado al Latin Grammy 2021, en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradición, por su disco "Alma Cubana".

Yuliet Cruz y Leoni Torres son dos de los de los artistas más queridos y respetados del panorama cultural cubano, no solo por sus éxitos en sus respectivas esferas profesionales, sino también por sus planteamientos, coherencia e integridad con respecto a temas de calado social y por el respeto hacia su público.

Además, forman una de las parejas más consolidadas y unidas dentro del mundo artístico cubano y juntos han formado una preciosa familia con sus hijos.

El pasado 18 de febrero, cuando celebraron su aniversario 16, fue ella la que acudió a sus redes sociales para enviarle un emotivo mensaje.

"El día que te conocí. Todavía recuerdo el salto que me dio en el estómago cuando te miré a los ojos. Me di cuenta que algo de ti me había calado hondo" escribió Yuliet junto a una foto del especial día.

Poco después Leoni publicó una imagen perteneciente al álbum familiar, donde se le ve abrazando a Yuliet, que acompañó del escueto pero elocuente mensaje "El amor todo lo puede".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.