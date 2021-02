Yuliet Cruz y Leoni Torres celebran su 16 aniversario: "Todavía recuerdo el salto que me dio en el estómago"

¡La actriz Yuliet Cruz y el cantante Leoni Torres están de aniversario! La popular pareja de artistas cubanos está cumpliendo este 18 de febrero 16 años juntos, una relación que hemos visto consolidarse a través del paso del tiempo y de la cual han nacido sus dos tesoros en común: sus hijos Samuel y Sebastián.

Como cada año, el matrimonio ha hecho partícipe a sus seguidores de la fecha en la que celebran su amor. En esta ocasión, ha sido Yuliet Cruz quien ha tomado la iniciativa y ha compartido de primera en las redes sociales una hermosa dedicatoria al intérprete de Y si fuera mía.

La actriz publicó en su perfil de Instagram unas fotografías de hace un tiempo atrás donde aparecen ambos abrazados en actitud muy cariñosa y las acompañó de unas emotivas palabras en las que expresa lo que sintió el día en el que conoció a Leoni Torres.

"El día que te conocí. Todavía recuerdo el salto que me dio en el estómago cuando te miré a los ojos. Me di cuenta que algo de ti me había calado hondo. Lo quise disimular y me fui sin darte ninguna pista de cómo encontrarme. Pero al día siguiente, cuando contesté al teléfono y escuché tu voz, supe que lo que yo había sentido era el fuego cruzado de nuestras almas. Te amo. Feliz aniversario 16. Yo lo dije, febrero es un mes especial en mi vida", reza su post.

Los admiradores de la tan querida y seguida pareja de artistas cubanos se han sumado a la festividad y han colmado la publicación de Yuliet Cruz de mensajes llenos de enhorabuenas por su aniversario.

Comentarios repletos de buenos deseos tales como: "Que dios bendiga esa amor", "Feliz aniversario", "Deseo que en muchos años, con las manos arrugadas del otro, puedan mirarse felices a los ojos", "Felicidades para esa hermosa pareja llena de amor y buenas energías", "Feliz aniversario, amor eterno para ustedes", "Que Dios le de la oportunidad de pasar la vida entera juntos. Muchas bendiciones" y "Felicidades y que sean muchos más", son algunos de los que prevalecen en el post de las actriz.

El pasado año 2020, Yuliet Cruz y Leoni Torres tuvieron la oportunidad de pasar su aniversario lejos de la isla. El matrimonio de artistas dejó atrás La Habana, donde residen, y viajó a Miami (Florida) junto a su retoño mayor, Sebastián, y disfrutaron de su fecha con una escapada romántica por La Ciudad del Sol.

El cantante y la actriz forman una de las parejas más estables, consolidadas y admiradas dentro del panorama cultural cubano. Ambos han formado una hermosa familia con la llegada de sus hijos y se han convertido en un claro ejemplo de que sí es posible compaginar a la perfección unas fructíferas carreras profesionales con el amor puro y sincero.

