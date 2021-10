Pelotero Randy Arozarena pide libertad para el pueblo cubano

Randy Arozarena Foto © Facebook Randy Arozarena

El pelotero cubano Randy Arozarena exigió Libertad para el pueblo de Cuba en un emotivo y breve mensaje en sus redes sociales.

"Mi gente de mi Cuba Libre, la Patria que me vio nacer de donde tuve que emigrar para luchar y conseguir mis sueños y un futuro mejor para los míos... Siempre en mi corazón.. ¡LIBERTAD AL PUEBLO CUBANO!", dijo Arozarena en su perfil de Facebook.

El pelotero está considerado por la Major League Baseball (MLB) entre los 12 jugadores latinos más importantes de esta temporada dentro de una lista general de 50 que más impacto tendrían con sus respectivos equipos.

El cubano de Pinar del Río (Arroyos de Mantua) juega para los Tampa Bay Rays. MLB indicó que se vio bien esta campaña, y era digno de ser Premio Novato del Año de la Liga Americana, pero no lo consiguió.

Sin embargo, el jardinero cubano sí conquistó los principales reconocimientos de "Al Rojas Vivo" de ESPN Digital por su actuación en la temporada regular de Grandes Ligas del 2021.

En los playoffs Arozarena estuvo entre los peloteros cubanos más destacados que se mantienen jugando en las Grandes Ligas, es decir, José Abreu, Yulieski Gurriel y Raisel Iglesias, Adolis García.

Arozarena se fue de Cuba en 2015 y jugó en México antes de llegar a Grandes Ligas, donde hizo su debut con los Cardenales en agosto de 2019. Un año más tarde se convirtió en la estrella de Tampa Bay cuando en 20 juegos conectó un récord de 10 jonrones, 29 hits, 64 bases en total y 14 extrabase hits.

Este jugador de béisbol está considerado uno de los más efectivos en el campo y sus seguidores aseguran que los playoffs sacan lo mejor de él. En octubre del 2020 el jardinero dijo que entre sus sueños no está el de volver a representar a Cuba en una competencia internacional a menos que la situación política del país cambie.

El jugador cubano en los Rays de Tampa afirmó que el único vínculo que siente con su patria es la familia. Sobre su pueblo indicó que todos le conocen y todos le aman y por eso se siente orgulloso, pero "la situación en Cuba es mala” y no está de acuerdo con la represión del gobierno y la precariedad con que se vive en el país.

“Hay muchos jugadores cubanos que quieren representar a Cuba, por ejemplo, en un Clásico Mundial de Béisbol o un torneo importante, pero por política no pueden. Por mi parte, no lo haría. No representaré a Cuba hasta que todo cambie”, aseveró Arozarena en 2020.