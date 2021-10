Juan Palop sustituye a Lorena Cantó como corresponsal de EFE en Cuba

Juan Palop y Lorena Cantó Foto © Twitter

La dirección de la agencia de noticias EFE ha designado a Juan Palop como su nuevo corresponsal en La Habana, plaza que deja vacante la periodista Lorena Cantó para trasladarse a Pekín.

Palop es actualmente corresponsal en la delegación de Berlín (donde lleva 11 años) y anteriormente trabajó en las oficinas de EFE en Tokio y Yakarta.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, Palop, experto en política europea y economía, "dará así un giro a su carrera en una plaza tan importante y sensible para la agencia", dijo la agencia en un comunicado.

"Estoy emocionado y honrado por el desafío y la oportunidad", dijo el periodista en la red social Twitter.

Por su parte, su colega Cantó le respondió en la misma red social: "Cuando te quieras dar cuenta, Cuba se te habrá metido en las venas y ya nunca serás la misma persona que llegó. Toda la suerte del mundo, que el mejor equipo ya lo tienes. ¡A por ello!".

La corresponsal se fue de Cuba en agosto (tras cumplir los 5 años de trabajo en esa plaza) y ahora es la encargada de EFE en China.

El julio del 2020, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) criticaron públicamente a la corresponsal por informar de los arrestos domiciliarios que sufrieron varios periodistas independientes en La Habana.

“Periodistas independientes de Cuba denuncian que, una vez más, las autoridades les impiden salir de su casa. No les ofrecen ninguna justificación, cosa que no me extraña, porque se trata de una persecución imposible de justificar. Las historias son de quienes las cuentan”, escribió Cantó en en Twitter.

Voceros del régimen no dudaron en reaccionar a la denuncia de la reportera. El primero en hacerlo fue el subdirector de la Dirección General de Prensa, Comunicación e Imagen del MINREX, Juan Antonio Fernández Palacios, quien “recordó” a la periodista que su trabajo no es “hacer política interna”.

El director del Centro de Prensa Internacional del MINREX, Alberto González Casals, también acusó a la corresponsal de hacer “activismo político”.

“¿A qué llamas ‘periodistas independientes’? Tu tuit es sin dudas activismo político, lo que no le corresponde a EFE”, sostuvo el funcionario.

El Centro de Prensa Internacional -bajo la dirección del MINREX- suele advertir a los corresponsales de las agencias extranjeras en la isla para que no se hagan eco de las acciones y pronunciamientos de la disidencia cubana y la prensa independiente.

Todos los corresponsales extranjeros en Cuba están sometidos, además, a una estrecha vigilancia por parte del Departamento de la Seguridad del Estado. Muchos de ellos son amenazados con perder la corresponsalía en la isla si emiten informaciones contrarias a los intereses del régimen.

La agencia EFE es una de las pocas que sigue atenta a la represión contra opositores y activistas.