Familia cubana que perdió todo por incendio en La Habana: "Seguimos en las mismas"

Una familia cubana que perdió todas sus pertenencias en el incendio de su casa en el municipio Regla, en La Habana, asegura que varias semanas después del siniestro su situación de desamparo sigue siendo la misma.

"Muchas de esas personas preocupadas me han preguntado cómo va lo de mi casita. Hasta el momento no hay nada concreto. Todos los días vienen los que tienen que ver con el tema y me dicen algo distinto, pero la realidad es que sigo en las mismas y sin avance", confesó la madre de esta familia.

La cubana Elena González González, madre de tres menores de 14, 11 y 3 años, mostró el estado en que quedó su casa por el siniestro y agradeció a todas las personas que la han apoyado a ella y a su familia con donaciones.

La mujer dijo estar desesperada porque después de luchar para tener una casa en que garantizar una mínima calidad de vida a sus hijos, el siniestro acabó con todo y no la pueden volver a habitar. La vivienda será necesario demolerla y volverla a levantar porque el fuego afectó la estructura.

"Estoy desesperada porque veo que pasan los días y no hay nada en concreto. Mi bebé más pequeño está un poco traumado porque tiene hasta miedo a mirar para la casa. Al del medio (segundo hijo) le ha salido una psoriasis debido a los nervios y el estrés. Pienso que mientras siga viendo su casita sin avance, cada día va más para atrás", confesó afligida.

La madre dijo sentirse muy agradecida del apoyo que le han dado otros cubanos. En una publicación indicaron que la familia recibió ayudas innumerables, desde refrigerador, televisor, ventiladores, colchones, ropas, comida, hasta dinero. Sin embargo, el Estado no acaba de dar solución para poder iniciar las acciones constructivas que requieren.

Esta familia si no recibe apoyo del gobierno difícilmente pueda recuperar su vivienda porque en Cuba un saco de cemento está muy por encima de las posibilidades económicas de una familia con dos salarios. En este caso además, los padres tienen bajo sus responsabilidad a tres menores a los que deben alimentar, calzar y cuidar para que recuperen su salud mental y física. Ningún salario cubano permite cumplir con todo eso y además construir una casa.

El 21 de septiembre la activista cubana Daniela Rojo compartió en sus redes sociales el caso de esta familia y sus tres hijos menores de edad. El incendio lo produjo un corte eléctrico, específicamente en el metro-contador de la luz. Desde que se produjo el incendio están viviendo en la casa de unos amigos en el mismo barrio.