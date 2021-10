Aymée Nuviola a los cubanos en la isla: "No somos enemigos, somos los que nos matamos trabajando para ayudar a nuestras familias"

Aymee Nuviola Foto © Facebook/Aymee Nuviola

La cantante Aimée Nuviola instó a los cubanos residentes en la isla a dejar de considerar a sus compatriotas que viven en el exterior como “enemigos”, que dejen de repetir frases vacías y que reconozcan que sus problemas están originados en el régimen.

“Los cubanos que viven en la isla deben entender que no somos sus enemigos, que somos aquellos que nos matamos aquí trabajando para ayudar a nuestras familias y muchas veces a amistades y hasta vecinos que pasan grandes necesidades en Cuba”, escribió la artista en Facebook este miércoles.

“Los cubanos que viven en la isla deben reconocer y saber identificar de dónde viene su problema y dejar de repetir consignas y frases vacías, carentes de sentido. Tu problema no viene de Estados Unidos, tu problema viene de un Gobierno mentiroso y abusador que no deja que sus ciudadanos progresen, que no deja que sus ciudadanos se expresen libremente, que castiga a los que deciden irse como si vivir en otro país fuera pecado”, añadió.

“Abran los ojos, busquen a Dios y sean humildes, que la humildad no mata, por el contrario, edifica. ¡Patria y Vida!”, concluyó.

La publicación generó muchas frases de apoyo a la cantante, aunque también encendidos ataques de algunos internautas. “Amo mi país y mi gente, pero no a la dictadura que es el peor bloqueo que tiene el pueblo cubano”, contestó a uno de ellos.

“El bloqueo te puede limitar de cosas materiales pero no de derechos, el bloqueo no hace que un extranjero sea un ciudadano de primera clase en tu propio país y tú no valgas nada. El bloqueo no te puede quitar el discernimiento, pero en fin, a los ciegos no se les debe cobrar el cine”, dijo en otro comentario.

En días recientes Aymée Nuviola también recibió ataques cuando dijo sentirse feliz por la doble nominación de Patria y Vida a los Latin Grammy.

“Me tiene llena de felicidad. Felicitaciones a todos los involucrados que pusieron a un pueblo entero a pensar y a cantar en pos de una Cuba nueva y sin dictadura. ¡Que venga ese Grammy que lo estamos esperando!”, dijo la cantante, que recibió el pasado año un Latin Grammy al mejor Álbum Latino Tropical con A Journey Through Cuban Music.

En uno de los comentarios agresivos a sus últimas publicación, Aymée Nuviola aclaró que se pronunció sobre Cuba desde que su pueblo salió a las calles porque siempre dijo que el día que su pueblo despertara estaría apoyando a su gente.

“Estoy feliz y no solo por política, estoy feliz por la música, por mis colegas y porque me da la gana”, zanjó la cantante.

Algunos de sus seguidores han aconsejado a Aymée Nuviola, que lleva varios años residiendo en Miami, que no pierda tiempo en contestar a los comentarios de los haters y que los deje seguir de largo.

Cantante, pianista, compositora, productora y actriz, después de dos nominaciones -una en los Grammy Latino en el año 2014 y otra en los Grammy internacionales en 2015- la artista finalmente se llevó el primer Grammy Latino de su carrera en 2018, cuando se alzó con el galardón en la categoría de Mejor Álbum de Fusión Tropical.

En 2020 Aymée Nuviola se convirtió, además, en la primera cantante de origen cubano en ser nominada al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino, con el Álbum Viento y Tiempo (Live at Blue Note Tokio), en colaboración con el maestro pianista, productor y compositor Gonzalo Rubalcaba.

La también actriz, que encarnó en 2015 a Celia Cruz en una telenovela colombiana, dijo en 2019 que viajar de vez en cuando a Cuba no significa que apoye al Gobierno de la isla ni ninguna de sus arbitrariedades.

"Hay personas a quienes les cuesta aceptar que no necesariamente porque viajes a Cuba quiere decir que estás apoyando un régimen, que estás apoyando un gobierno o que vas a meterte en política", dijo en entrevista con la agencia Efe.

En esa oportunidad señaló que el hecho de que los artistas cubanos que viven en Miami viajen a la isla a cantar o filmar un video, solo significa que están haciendo su trabajo y que desean que su legado musical llegue a todos los cubanos.

"Nosotros no estamos usando ninguna de las partes para lograr nada, lo que hacemos sencillamente es hacer lo que nosotros hacemos como artistas para dejar un legado, lo mismo para Cuba, que para Miami y para el resto del mundo que quiera reconocerlo", afirmó entonces.