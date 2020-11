Aymée Nuviola y Gonzalo Rubalcaba, nominados a los Grammys 2021 por su álbum "Viento y Tiempo"

¡Grandes noticias para la música cubana! Los nombres de los músicos cubanos Aymée Nuviola y Gonzalo Rubalcaba se encuentra en la lista de aspirantes a llevarse un gramófono dorado en los próximos Premios Grammy que tendrán lugar en enero de 2021.

La lista de nominados se dio a conocer este martes 24 de noviembre y en la categoría 'Best Latin Jazz Álbum' se encuentra el trabajo de la cantante y el pianista cubanos, que están nominados por su álbum Viento y tiempo - Live at Blue Note Tokyo.

"Estoy muy agradecida con el maestro Gonzalo Rubalcaba por haber confiado en mí para este proyecto. Agradecida con la Academia y todos sus miembros votantes", expresó la cubana en un vídeo que publicó tras hacerse pública la lista de nominados a los Premios Grammy 2021.

Por su parte, el reconocido pianista cubano Gonzalo Rubalcaba también quiso agradecer este reconocimiento en sus redes sociales, donde publicó una imagen de ambos junto a la que escribió: "Gracias a Grammy Academy por la nominación del álbum 'Viento y Tiempo live at Blue Note Tokyo' en la categoría de 'Best Latín Jazz Álbum' para la edición de los 63rd Grammy Awards".

Junto a los cubanos están nominados en la misma categoría Afro-Peruvian Jazz Orchestra con Tradiciones, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra con Four Questions, Chico Pinheiro con City of Dreams y Poncho Sánchez con Trane’s Delight, contra quienes competirán por la prestigiosa estatuilla.

Por otra parte, esta no es la primera vez que la artista cubana se encuentra nominada a los premios más importantes de la industria musical.

El año pasado se alzó con el Grammy por su A Journey Through Cuban Music tras ser nominada en la categoría 'Best Tropical Latin Album' junto a los artistas Luis Enrique, + C4 Trio, Vicente García, Juan Luis Guerra y Marc Anthony.

Su victoria resultó algo inusual ya que fue compartida con el intérprete de Vivir mi vida, quien competía con su disco Opus.

Ahora, el trabajo de la cubana vuelve a ser reconocido por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos gracias a esta nominación que comparte junto al pianista Gonzalo Rubalcaba.

¡Enhorabuena!

