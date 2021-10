Seguridad del Estado detiene y amenaza a firmante por la marcha del 20N en Santa Clara

Víctor Ruiz Foto © Víctor Ruiz/ Facebook

Un joven cubano de Santa Clara fue detenido y amenazado por la Seguridad de Estado, tras firmar la convocatoria para participar el próximo 20 de noviembre en la marcha pacífica por los derechos humanos y la liberación de los presos políticos.

Víctor Ruiz, cuentapropista, relató en su muro de Facebook que los represores lo secuestraron sin importarles que él está al cuidado de su madre, operada de cataratas.

"No incito a nadie ni le digo a nadie lo que tiene que hacer. Pienso diferente y quiero expresarlo, nadie puede quitarme eso. (...) Solo pido que se nos respete y ver algún día a mi Cuba llena de belleza y matices hermosos, sin tanto color gris que ustedes le impregnan", expresó.

Según Leidy Laura Hernández, miembro del movimiento animalista en Cuba, a su coterráneo Víctor la Seguridad de Estado lo arrestó el miércoles a las 8:00 pm en las cercanías de su casa, y se lo llevaron sin camisa, en chancletas y sin ninguna orden que lo justificara.

"Lo llevaron con el único objetivo de intimidarlo, usando las custodia de sus hijos como amenaza, todo por no estar de acuerdo con el gobierno y expresar su disposición a marchar el 20N. Están violando la ley de los hombres y la vida se los va a cobrar, no gasten más tiempo amenazando que su tiempo se acabó", expresó la joven en su perfil de Facebook.

Leidy Laura, a quien la policía ha cercado su vivienda por su activismo a favor de los animales, subrayó que Víctor Ruiz es padre, hermano, hijo, esposo y un hombre honrado y trabajador.

"Víctor no está solo", recalcó, antes de añadir: "Exigir libertad no es un delito, ¡es un derecho!".

La organización independiente Cubalex también se pronunció a favor de la liberación inmediata del joven.

Víctor Ruiz no es el único cubano que ha sufrido represalias por parte de las autoridades de Villa Clara por anunciar su participación en la marcha pacífica prevista para el 20 de noviembre.

Días atrás una emprendedora de Santa Clara denunció la campaña de descrédito que el gobierno inició contra ella por el mismo motivo.

Saily González Velázquez, del sector de la gastronomía, declaró que nadie le está pagando un centavo por convocar a la gente a participar en la manifestación.

"No me paga nadie, ni a mí ni a nadie que está convocando esta manifestación desde acá, desde dentro de Cuba. A nosotros no nos hace falta que nadie nos pague para darnos cuenta de lo inhumano en lo que se ha convertido el socialismo en Cuba", expresó.

La joven citó varias razones que la motivan a ir a la protesta, entre ellas, la muerte de un familiar por coronavirus, debido a la mala gestión del régimen para enfrentar la pandemia de COVID-19.

Un grupo formado por 22 cubanos presentaron una solicitud en las sedes del Gobierno provincial de Villa Clara y del Consejo de la Administración Municipal (CAM) de Santa Clara, para ejercer un derecho del pueblo que está legitimado por la Constitución.