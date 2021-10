Testimonio del memero cubano Ariel Falcón sobre su estancia en la prisión de El Cotorro tras el 11J: "Fueron las horas más negras"

El popular memero cubano Ariel Falcón, conocido en Twitter como "Yo uso mi nasobuco" relató escalofriantes imágenes de su detención en el correccional "Jóvenes de El Cotorro", donde estuvo detenido por manifestarse pacíficamente el 11 de julio.

La detención del tuitero en una manifestación en la calle Galiano de La Habana quedó documentada en una grabación de video, tras lo cual estuvo desaparecido hasta el día 15 de julio, cuando su familia logró localizarlo en la mencionada prisión.

Ahora, el joven anunció que contará lo vivido ese día en la inauguración de su canal de youtube, y adelantó un fragmento donde narra que los detenidos fueron mordidos por perros, obligados a desnudarse, golpeados hasta desmayarse y víctimas del racismo y la homofobia.

"Fueron las horas más negras, dos horas de tortura al más puro estilo nazi. Empezaron a desnudar gente, empezaron a desmayar gente a golpes, los perros mordiendo a la gente, todo el mundo de espalda, si te volteabas te daban golpes. No podías ver qué estaba pasando, simplemente escuchabas que al lado tuyo un perro mordía a alguien, que al lado tuyo daban con la cabeza de alguien contra la pared", relató.

Cuenta que los guardias empezaron a usar "ofensas de todo tipo", y que discriminaban a los negros ("le decían mira la negra esta"), y a los gays. "Ahí había dos que ellos sabían que eran gays y les dijeron de todo", expresó Falcón, quien tiene casi 40.000 seguidores en Twitter y Facebook.

"Para esa gente que todavía sigue expresando que la izquierda es liberal y muy pro LGTBI, pues ahí adentro eran todas las discriminaciones posibles. Nos empezaron a decir que nos iban a violar, que ahí adentro no íbamos a aguantar ni dos días, empezaron a llamarnos conejas, te decían cosas como si fueras el criminal más malo de la historia", señaló.

El joven relata que a un señor de la tercera edad que estaba detenido lo intentaron humillar por su participación en las protestas.

"Mira el viejo este, si tú no tienes fuerzas qué haces en la calle", le dijeron.

Asimismo, a otro joven lo golpearon porque tenía una bandera de Cuba en el pullover.

"Eso es para que veas hasta donde ellos tienen secuestrados los símbolos. Le cayeron a golpes por traer una bandera de Cuba y le decían qué tú haces con una bandera de Cuba, tú eres un traidor, un mercenario, le daban golpes y le decían "vas a empezar a respetar esa bandera", subrayó.

De igual modo, otro detenido fue golpeado por no traer nasobuco: "yo me conseguí uno y por suerte entré con uno, por eso fue que yo no cogí golpe. Yo creo que yo no cogí golpe porque ahí adentro son muy racistas, a la mayoría que le dieron golpes eran la gente más negra, y segunda porque tenía nasobuco y me movía cuando me decían que me moviera", comentó.

El final de su testimonio es también revelador de lo que el periodista José Raúl Gallego define en su más reciente post, donde postea el fragmento del video: "¿Batistianos? Si quieren podemos empezar a decirles lo que son: castristas", señala el activista sobre los agentes del régimen.

Falcón lo relata así: "Fueron dos horas, de pie, contra una pared, con órdenes de desnúdame a fulano, mira este como se desmayó, síguele dando golpes para que se despierte, si tenías el pelo largo te agarraban del pelo y te metían la cabeza contra la pared, éramos 12 en un cubículo, gente inocente".

"Y ellos se reían, como si fuera una fiesta, nos decían que iban a llamar al proctólogo para meterle el dedo en el culo al que se desmayara, para ellos eso era lo más normal", subrayó el autor de numerosos memes en redes sociales, donde critica la realidad política del país.

Tras los sucesos del 11 de julio fueron detenidos más de 1000 cubanos, la mayoría jóvenes sometidos a la violencia del régimen aquí descrita, según un listado de la organización Cubalex.

De ellos más de 500 siguen encarcelados.