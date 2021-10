Yordenis Ugás pide unidad entre cubanos: “Queremos sumar y todo el que quiera ponerse del lado del pueblo será bienvenido"

El boxeador Yordenis Ugás pidió más unidad entre los cubanos y llamó a que se deje de reprochar a los que se van incorporando a las críticas contra la dictadura que no lo hicieran antes.

“El hombre cantó en Patria y Vida, donde quiera que puede pronunciarse se pronuncia en contra de la dictadura. Yo no estoy defendiendo a nadie. Esto no es una defensa”, dijo el boxeador en un vídeo publicado en Instagram, en el que no precisó a cuál de los intérpretes del exitoso tema musical se refería.

“Los cubanos ya tenemos que dejar eso de que el que no habló ayer, y habla, hoy, y vivir en ese pedacito y no salir de ahí. Va a llegar el momento, posiblemente estamos en el momento, en que el que no hable y el que no se pronuncie a favor del pueblo cubano, entonces ya se quedó, posiblemente estamos en ese momento ahora mismo”, dijo.

“El que no habló y habla hoy, bienvenido, si nosotros lo que estábamos buscando es que todo el mundo se sumara”, añadió, e hizo referencia a la creciente nómina de artistas que están manifestando sus criterios contrarios al régimen cubano, aunque cree que todavía faltan muchos deportistas por hacerlo.

“Queremos que todo el que tenga una plataforma grande se sume y queremos que todo el cubano que se sienta libre y quiera libertad para su país se sume”, concluyó.

“Todos los cubanos juntos, como un solo pueblo unido en el dolor tenemos que caminar pa delante y dejar de que si no hablaste ayer, y hablas hoy y esto lo otro. No, queremos sumar y todo el que quiera ponerse del lado del pueblo será bienvenido”, escribió también en Instagram el vigente campeón del peso superwelter.

“No importan los errores del pasado, importa el hoy. Queremos a Cuba libre y eso es lo más importante. Patria y Vida”, concluyó.

A finales de agosto, Ugás manifestó su deseo de que "la que lo vio nacer" esté orgullosa de él, no solo como deportista sino también por ser un cubano que quiere un cambio y un mejor país para los residentes en la isla.

Yordenis Ugás hizo historia el 21 de agosto, en Las Vegas, tras retener la corona del supercampeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés) con triunfo frente al legendario Manny Pacquiao, por decisión unánime de los jueces.

La victoria de Ugás fue celebrada de inmediato por cubanos en todo el mundo, que agradecieron de forma especial al púgil que aprovechara su pelea para reiterar el mensaje de que es portador la frase "Patria y Vida", y que dedicara su triunfo a quienes luchan por la libertad de Cuba.

Boxeadores cubanos que compiten en la liga profesional de ese deporte en Estados, como Robeisy Ramírez y Joahnys Argilagos también felicitaron a Ugás por su triunfo ante Manny Pacquiao.

El boxeador cubano Yordenis Ugás mostró apoyo inmediato a los miles de cubanos que salieron a las calles a pedir libertad para Cuba durante las masivas manifestaciones desatadas el pasado 11 de julio en la isla.

El pasado 14 de julio, el boxeador celebró su cumpleaños y aseguró que su mejor regalo había sido que su pueblo saliera a reclamar sus derechos.