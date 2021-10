Estrenan "Libres en Fe", canción sobre la falta de libertad religiosa en Cuba

Cartel del videoclip "Libres en fe" Foto © Captura de You Tube

Cuatro cubanos se unieron en un tema musical para defender la libertad religiosa en la isla y abogar por el respeto del Gobierno comunista a aquellos que practican la fe cristiana.

"Libres en fe" es el título de la canción que se estrenó en You Tube y que interpretan Dayani Lozano, Lian Marrero, Néstor Alejandro Cordero Tobar (Nesty The Producer) y Leo S.

El video, dirigido por Carlos Jesús Martínez Chávez, transmite con imágenes lo que muchos creyentes consideran que es una falta de respeto, pero no lo denuncian por miedo.

“La falta de libertades es algo que sufren los grupos religiosos de la isla y la mayoría de los cubanos no lo conocen”, aseguró el joven realizador a este medio.

Carlos Jesús Martínez Chávez, director del videoclip / Foto: Facebook

Nesty The Producer contó que el tema surgió tras debatir entre el grupo, todos jóvenes cristianos, la importancia de defender la verdad y denunciar lo que consideran que está mal, y por eso el encuentro de Díaz-Canel en agosto con representantes religiosos lo vieron como una pantomima.

“Eso lo dejamos bien claro en la canción, el Consejo de Iglesias de Cuba no nos representa, no responde a nuestros intereses ni aboga por nuestros problemas, que no son pocos. Algo no está bien desde el momento en que una institución que debe representar un credo, solo responde a ideologías políticas”, apuntó.

El joven cubano asegura que disfrutó la experiencia desde el inicio y que al tener claras las ideas que se querían expresar, en par de días terminó de producirse la maqueta del beat.

Néstor Alejandro Cordero Tobar (Nesty The Producer) / Foto: Facebook

“Luego nos sentamos a acomodar la estructura y después cada cual escribió su parte y montamos las voces”, dijo, asegurando que la experiencia fue una bendición.

Nesty, al preguntarle sobre todo el proceso de creación artística al que se sometió el equipo, califica de impresionante el resultado final.

“Recuerdo que cuando Lian fue a grabar su parte, Dayanis recién me mandaba la suya: Lo montamos en el tema y cuando lo escuchamos se erizó de pies a cabeza y mi hermana lloró. Fue bien bonito ver cómo lo que expresábamos penetraba en los sentimientos”, enfatizó.

Para Lian Marrero no hay palabras que describan la experiencia y la manera en que se encontraron tantos sentimientos durante el proceso de creación.

Lian Marrero / Foto: Facebook

“En Cuba la iglesia vive una realidad que no es la que cuentan en la televisión. Soy cristiano hace más de 15 años y he vivido de cerca las citaciones del Partido a mis pastores o las órdenes de desalojo. Por eso tener la oportunidad de alzar la voz me lo tomé como una bendición, aún sabiendo el riesgo que conlleva”, agregó.

Aunque es poco habitual escuchar música cristiana con un enfoque de protesta social, desde CiberCuba le preguntamos a los tres jóvenes cubanos si esta puede ser la semilla de algo mucho más grande.

“Realmente no es común y oramos para que este proyecto ayude a quitar la venda de muchos. Si logramos eso, dar mayor visibilidad a todos los hermanos que sufren acoso, amenazas y cualquier tipo de coacción, estamos logrando nuestro objetivo”, dijo Marrero.

Por su parte Cordero Tobar deja claro que no invitan a la iglesia a que haga algo específico, sino que apelan a la conciencia de cada cual para que actúe como mejor entienda.

“Creo que el mayor logro sería que las personas se identificaran con lo que decimos y se unan a nuestro reclamo, porque como bien dice el dicho un palo no hace monte, y denunciar lo mal echo debe ser parte de nuestro día a día”, confesó.

Para este joven, que también se dedica al oficio de la barbería en La Habana, las personas pueden llegar a ser mejores si dejan a un lado el orgullo y aunque no es común escuchar temas cristianos con este estilo es parte del llamado que hacen al respeto mutuo.

“La Biblia nos llama a reír con el que ríe y a llorar con el que llora, y creo profundamente que esto es parte de la gran comisión, es imposible callar ante la injusticia, si ves a tu hermano sufriendo, es también tu sufrimiento”, agregó.

Por su parte Martínez Chávez al dirigir el videoclip dejó claro que el mensaje se envía no solo al gobierno cubano, sino a una nación que desconoce las angustias de la iglesia, y a los feligreses que deben despertar.

“No está mal exigir una libertad que te permita cumplir tu función en la sociedad sin ningún temor a que te congelen cuentas de banco, o derrumben tu templo, o regulen a los pastores, etc. Esperemos que otros encuentren la forma de mostrar la realidad cubana a través de su arte y lo que se está sufriendo. Es hora de que el arte no sea solo entretenimiento, sino la representación de un pueblo amordazado por temores, miedo y amenazas”, finalizó.

Cada uno de ellos, antes realizar el tema musical, llevó adelante proyectos personales en los que se funden su pasión por Cristo y el compromiso con la sociedad.

Martínez Chávez, junto al periodista independiente Yoe Suárez, elaboró una serie de videos que están disponibles en You Tube sobre la libertad religiosa; fue así que surgió la idea y contactan con el resto de los intérpretes y dan vida a este tema que por el momento supera las mil reproducciones en internet.

Lian Marrero se dedicó, antes de que apareciera la pandemia del coronavirus, a realizar el podcast "La Descarga radioshow", fruto de la falta de difusión del arte cristiano en Cuba, donde realizan entrevistas y debates para promover el acontecer de los creyentes de la isla.