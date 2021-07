Seguridad del Estado desaloja a familia de pastor detenido en las protestas del 11J

El pastor cubano Yarian Sierra fue desalojado de la vivienda rentada en la que vivía junto a su esposa y su hijo menor de edad por presiones de la Seguridad del Estado al casero tras su participación en las protestas del 11J.

“Después de haber sido detenidos / secuestrados por la policía el día 11 de julio ahora hace dos días se acerca el dueño del alquiler donde estaban ellos viviendo y le comunica a Claudia que tenía que abandonar el lugar porque agentes de la Seguridad del Estado lo habían amenazado con perder su casa si los dejaba ahí”, denunció a través de Facebook el pastor Jatniel Pérez.

El matrimonio de Sierra y Salazar se encontraban viviendo en Matanzas, según Pérez, y estaban encargados del “ministerio de Koinonia”, dedicado a “planificar, organizar y desarrollar actividades especiales, de reconocimiento o de confraternización, a fin de fortalecer la comunión entre los hermanos”. Además, servían en la iglesia Bíblica de la Gracia.

“¿Es que acaso ni vivir en paz se puede en este país? ¿Acaso hasta la Seguridad del Estado controla las propiedades privadas y que se hace con ellas?”, preguntó Pérez en su publicación de denuncia de las injusticias que sufre esta familia cubana, junto a otros hermanos de la congregación.

Junto al pastor Sierra, la Seguridad del Estado detuvo al pastor Yéremi Blanco Ramírez por participar en las protestas del 11J en la ciudad de Matanzas. Ambos se encuentran en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, y la Fiscalía pide para ellos prisión provisional por el delito de “desorden público”, según Radio Televisión Martí.

“Tú, que eres cubano, sabes bien de lo que hablo. Te amenazan, te quitan lo que es tuyo, ni vivir en paz puedes. Para ti, que vives en otro país y piensas que esto es el paraíso, solo te digo que sepas el precio que hay que pagar por sólo pensar diferente al gobierno cubano”, protestó el pastor Pérez en su post.

El matrimonio desalojado por el casero tiene un hijo menor de edad. Ahora, según Pérez, la madre y el pequeño se encuentran bajo el amparo de la iglesia Bíblica de la Gracia “que les ha dado un techo donde estar hasta que se pueda encontrar un lugar para que ellos vivan”. Con ellos, y a la espera de encontrar un nuevo alojamiento, también se encuentra la familia de Blanco Ramírez.

“Es un niño chiquito y una madre sola que la Seguridad del Estado obliga a ese dueño (que ha sido muy bueno con esta familia) a sacar y botar para la calle a esta familia por solo haber caminado en una marcha pacífica”, refirió Pérez en sus redes sociales.

“Esta es Cuba. La Cuba que no te enseñan en la TV. La Cuba que no ponen en las propagandas de Turismo. Esta es la Cuba que solo se conoce cuando caminas por las calles y senderos como un cubano de a pie”, lamentó el pastor.

Pérez sabe de lo que habla. Según relató, su familia vivió hasta 10 desalojos y confiscaciones de casas “a Pastores de la asociación Misión Berenana, de la cual mi papá es el Coordinador Nacional”.

“Yo si sufrí desde niño todo eso. Así que a mí si no me van a hacer cuentos de lo que es Cuba. Por eso te pido que ores mucho y exijas la libertad de Yéremi Blanco Ramirez y Yarián Sierra donde quiera que tú estés”, pidió solidariamente el pastor.

Salazar, esposa de Sierra, contó al citado medio que, después de la detención de su marido y el pastor Blanco el domingo, al día siguiente fueron a presentar “una solicitud de hábeas corpus a favor de los detenidos”.

“Desde el día 11 no tenemos contacto con ellos, no nos han dejado hablarles, no nos han dejado verlos. No les dieron derecho a llamar. No les dieron derecho a abogado desde el primer momento”, aseveró. Salazar considera que los derechos de los prisioneros fueron violados desde el principio.

"Ayer [este lunes] casi a las 11 de la noche fue que la policía vino a informarnos aquí en la casa que estaban en el Combinado Sur, en la prisión de hombres", dijo. Ahora ya tienen abogado que les represente y estudian pedir un cambio de medida, “para ver si le dan una fianza o les imponen otra medida que no sea la cárcel”.

Según el testimonio de Salazar, cuando fueron a buscar el expediente del caso, comprobaron que el número de expediente era el mismo para todos los detenidos. Las esposas de los otros detenidos que ayer se congregaron frente a la estación policial confirmaron que sus parejas tenían el mismo número de expediente.

“Todos están acusados de desorden público”, concluyó Salazar ofreciendo un testimonio que viene a sumar evidencias al hecho que vienen denunciando varios activistas cubanos: el régimen está realizando juicios sumarios colectivos a los manifestantes pacíficos que participaron en las protestas espontáneas del 11J.