Madre de médico colombiano muerto en bombardeo: El fiscal dijo que todo el que va a Cuba tiene mente revolucionaria

El médico colombiano Leonel Martínez Mendoza Foto © Facebook / Leonel Martínez Mendoza

La madre de Leonel Martínez Mendoza, el médico colombiano que se graduó en Cuba y murió en un bombardeo del Ejército Nacional de Colombia el pasado 27 de septiembre, solicitó nuevamente a las autoridades que esclarezcan las circunstancias en las que falleció su hijo.

“El fiscal me dijo que todo el que va a Cuba tiene mente revolucionaria, y yo les dije que no, que mi hijo no lo es, que es criado en un hogar cristiano y que él no es guerrillero, que estaba esperando la convalidación para ir a trabajar”, dijo dolida Magaly Mendoza.

Reiterando que su hijo se encontraba secuestrado por la guerrilla y no formaba parte de las filas insurgentes, sino que los insurgentes lo tenían retenido para atender a sus heridos, Mendoza relató en detalle las circunstancias del secuestro para Noticias RCN.

Luego de recibir una llamada en la que solicitaban sus servicios, un comando de la guerrilla disidente de las FARC -liderada por (alias) Ferney- se presentó en su casa y se lo llevó a la fuerza, según el relato la madre.

“Abrimos la puerta y los hombres estaban ahí, lo agarran y se lo llevan”, afirmó Mendoza, indicando que el joven y su familia habían sido amenazados para no denunciar el secuestro. Para la fecha, su hijo se encontraba trabajando en una ferretería en Calamar, Guaviare, mientras esperaba que el Gobierno convalidara su título de médico adquirido en Cuba.

“Pasaron 27 días y nos enteramos que hubo un bombardeo y que había 17 personas muertas”, recordó la mujer. Tras conocer la noticia, la madre de Martínez Mendoza se dirigió a la ciudad de Villavicencio donde miembros de La Cruz Roja le confirmaron que su hijo se encontraba en la lista de los fallecidos durante el bombardeo.

“Yo les expliqué que mi hijo estaba secuestrado”, dijo la mujer, desesperada por la desaparición de su hijo y la tergiversación de los hechos por parte de las autoridades que lo dieron por un miembro o colaborador de la guerrilla.

Martínez Mendoza estudió en la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde se licenció el año pasado. Era oriundo de Caranal, una zona rural del municipio de Fortul, en el departamento de Arauca.

Según información del portal digital Las 2 orillas, en la madrugada del miércoles 6 de octubre su cadáver fue enviado a sus padres. Ese mismo día se realizaron sus honras fúnebres.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Médicos Internos Residentes Extranjeros (AMIREX), Juan Pablo Ovalle Granados, denunció que el fiscal del caso catalogó injustamente de "guerrillero" al doctor Martínez sin importarle el dolor de su familia.

"Un dolor inmenso en nuestro colectivo, por la partida de un gran ser humano, luchador y soñador, profesional apasionado por su carrera y con objetivos claros y honestos", comentó en su muro de Facebook.

Ovalle Granados denunció además que desde su regreso al país, su amigo estuvo todo el tiempo exigiendo su derecho a trabajar, para lo cual debía conseguir la convalidación de su título obtenido hace más de un año en Cuba. Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia por muchos meses le negó el derecho a ejercer su profesión en país y en su tierra, Arauca.

"Con el corazón arrugado, con rabia de ver cómo la vida es así, y estamos en medio de un conflicto armado que no respeta la Misión Médica. Quedará en la conciencia de los funcionarios incompetentes y burócratas del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el haber puesto tantos obstáculos en la convalidación de su título", recalcó el galeno.