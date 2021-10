Artista cubano Hamlet Lavastida se suma a petición de boicot a la Bienal de La Habana

Hamlet Lavastida. Foto © Hamlet Lavastida / Facebook

El artista cubano Hamlet Lavastida, expulsado de la Isla luego de tres meses detenido por la Seguridad del Estado, se sumó este lunes a la petición de boicotear la XIV Bienal de La Habana como respuesta a la represión gubernamental en el país.

“Esta bienal no será normal, será más que nunca una Bienal Policial, pues el Estado Policial muy "oportunamente" es quien la ordena, quien la orienta. Un Ministerio de la Cultura Policial es quien la articula, quien la promueve, quien la financia”, dijo Lavastida en redes sociales.

“Al día de hoy no es posible crear y participar en evento artístico alguno sin dejar de pensar que en Cuba hay creadores prisioneros por su conciencia, por sus ideas, por su creatividad, por sus discrepancias políticas”, explicó.

Lavastida puso como ejemplo su propia experiencia con las autoridades cubanas en la prisión de Villa Marista antes de ser forzado a abandonar la Isla, cuando lo encerraron en una celda por 87 días y por 6 días más en una casa sin identificar.

“Pero quizás ya en Cuba ni la amenaza, ni el terror, ni los interrogatorios, ni la represión, ni la cárcel, ni una Cultura Policial podrá callar jamás las ansias de libertad del cubano, del ciudadano emancipado del militarismo y el despotismo político del PCC”, señaló.

“Hoy la cultura cubana está reducida al burdo ejercicio del ministerialismo, a la disciplina y cultural política del MININT y el MINFAR. Esa cultura hoy tiene una Bienal, una Bienal Policial. Para Cuba y para su Cultura”, añadió.

De ese modo, Lavastida se sumó al llamado de varios artistas cubanos a boicotear el evento por la actual situación en el país.

“Se está organizando la Bienal de La Habana en un momento en que hay más de 800 cubanos presos y otros que han sido detenidos en sus hogares por manifestarse pacíficamente, por expresar lo que piensan por exigir libertad y democracia (elecciones de verdad o plebiscito), no más inventos para que el pueblo no ejerza su derecho al voto directo. No más miseria ni explotación de profesionales de la ciencia, el deporte y la salud”, expresó el domingo la artista visual Sandra Ceballos Obaya en su perfil de Facebook.

La artista y activista cubana Tania Bruguera calificó de “inmoral” la celebración de la Bienal, mientras en Cuba había artistas presos como Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Osorbo, integrantes del Movimiento San Isidro.

La Bienal de La Habana es organizada por el Centro Cultural Wilfredo Lam y en su 14va edición, que prevé desarrollarse entre el 12 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, trae el lema “Futuro y Contemporaneidad”.

“NO. Mientras haya presos de conciencia. Mientras los artistas sigan enjaulados. Boicot permanente”, pidió el escritor cubano Enrique del Risco.