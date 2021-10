Artistas cubanos llaman al boicot de la XIV Bienal de La Habana por represión del gobierno

Artistas cubanos llaman al boicot de la XIV Bienal de La Habana. Foto © Facebook/Sandra Ceballos

Artistas visuales, curadores y críticos de artes promueven en redes sociales una campaña de boicot a la XIV Bienal de La Habana, bajo el hashtag #NoALaBienalDeLaHabana.

“Se está organizando la Bienal de La Habana en un momento en que hay más de 800 cubanos presos y otros que han sido detenidos en sus hogares por manifestarse pacíficamente, por expresar lo que piensan por exigir libertad y democracia (elecciones de verdad o plebiscito), no más inventos para que el pueblo no ejerza su derecho al voto directo. No más miseria ni explotación de profesionales de la ciencia, el deporte y la salud”, expone este domingo la artista visual Sandra Ceballos Obaya en su perfil de Facebook.

Igual añade que esos detenidos, sobre todo después de las protestas del 11J, “no han cometido ningún delito y sin embargo han sido víctima de violencia física, humillaciones, han sido encarcelados muchos sin la defensa de abogados”

También señala que además “se les ha negado el derecho de comunicarse con sus familiares, entre ellos nuestros colegas artistas y escritores, periodistas, fotógrafos, pero también madres amas de casa y padres, estudiantes menores de edad, estudiantes universitarios, médicos y enfermeras, profesores, físicos, obreros, cuentapropistas, etc”.

“Es inmoral que los artistas cubanos y del mundo apoyen estas injusticias participando en la Bienal de La Habana”, argumenta la también directora y curadora en Taller/Galería, Espacio Aglutinador.

Ceballos pide por último que “si eres artista, crítico o curador cubano, de Cuba o de la diáspora, o de cualquier otro país incorpórate a la campaña. Solo tienes que hacerte una foto con este cartel y no participar en esta Bienal. De esta manera estarás pidiendo justicia para los cubanos. #NoALaBienalDeLaHabana”.

Por su parte, la artista y activista cubana Tania Bruguera recién calificó de inmoral la celebración de la XIV Bienal de La Habana, mientras en Cuba había artistas presos como Hamlet Lavastida (desterrado actualmente), Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Osorbo.

A esta campaña ya se han unido la activista y curadora Claudia Genlui Hidalgo y los artistas visuales, el Julio Llópiz-Casal, Juan Miguel Pozo Alejandro López, Ángel Delgado, entre otros.

Ángel Delgado, incluso, denunció que la página de Facebook de la Bienal de La Habana lo había bloqueado y censurado por haberse expresado en contra de la realización de este evento.

“Al parecer los ciber-agentes segurosos están trabajando duro y teniendo muy en cuenta a todo aquel que se exprese en contra de la 14 Bienal, también es sabido que censuraron a Katherine Bisquet Rodríguez. Mientras existan artistas presos es vergonzoso que sigan adelante con su bienal y más aún que haya artistas que se sumen a este circo. Seguimos esperando la lista de participantes. #noalabienaldelahabana #noparticipacionbienaldelahabana #freecubanartists”, expuso además.

La Bienal de La Habana es organizada por el Centro Cultural Wilfredo Lam y en su 14va edición, que prevé desarrollarse entre el 12 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, trae el lema “Futuro y Contemporaneidad”.

Según sus organizadores, “la Bienal se interesa en los imaginarios que prefiguren el porvenir desde la experiencia del presente y examinen los caminos por los cuales hemos arribado a la actualidad”.

También, dicen, que es un espacio para centrar la atención en “los discursos de países situados al margen de los centros de poder”.

No obstante, el discurso teórico que la acompaña resulta contradictorio con la realidad de la isla, donde actualmente se encarcelan a artistas por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, creación y expresión.

Igual resulta contraproducente por el carácter discriminatorio del evento, que está determinado y dirigido por el funcionariado e instituciones progubernamentales de la cultura y excluye a aquellos creadores con una obra crítica al sistema cubano y sus instituciones.