Imaray Ulloa alborota las redes con su pregunta: ¿Dejarías que tu pareja revise tu celular?

Que a Imaray Ullaoa le gusta provocar en sus redes sociales es evidente no solo por las sexys fotos que comparte, sino también por sus frecuentes preguntas y confesiones, que siempre provocan debate y llevan a sus seguidores a cuestionarse límites y cosas dadas, como ocurrió cuando confesó qué hace cuando estaba celosa.

Su última publicación en Instagram no ha sido menos: sentada desde la arena luciendo un bikini floreado, la actriz cubana residente en Estados Unidos preguntó a sus seguidores si accederían a que sus parejas pudieran revisar libremente su teléfono celular y sus cuentas en las redes sociales.

Y como suele ocurrir cada vez que deliberadamente abre el debate, su audiencia no tardó en reaccionar con opiniones divididas.

No pocos en Instagram -donde cuenta con más de 2 millones de seguidores- opinaron que de ninguna manera -entre los argumentos citaron el elemental derecho a la privacidad; otros, en cambio, dijeron que no dudarían en hacerlo por sentir que o bien no tenían nada que ocultar o bien por confianza con su pareja.

Más de 98 mil likes y cerca de dos mil comentarios dan fe del interés y polémica que suscitó su interrogante.

Como suele ser cada vez que la joven comparte una foto donde presume de cuerpazo y tonificada figura al post le siguieron también piropos y elogios: "Tú me puedes revisar lo que quieras mamacita", "Yo te diera todas las mías"; "Por ti doy hasta la clave del baúl"; "Yo con esa cubanita ahora mismo"; "En el caso que fueras tú mi pareja te dejo que me revises hasta mi récord" o "Tú puedes hasta dormir con mi celular" junto a cientos de elogios se lee en los comentarios.

Dentro de los comentarios se lee también el del director cubano de audiovisuales Pedro Vázquez, quien le comentó jocosamente "Mi mujer me habló de tener una relación abierta, yo emocionado le dije que sí y ella me abrió mi celular".

Semanas antes, al finalizar oficialmente el verano, Imaray Ulloa, reconocida en los Premios Lo Nuestro 2021 como "Mejor LOL (Creadores de contenido que nos hacen reír)", compartió una sensual estampa luciendo nuevo look y cuerpazo en bikini blanco, que se ganó 175 mil likes.

