Joven cubano detenido el 11J amenaza con quitarse la vida

Joven Dayron Fanego / 11J en Cuba Foto © Facebook Anamely Ramos / Twitter Sarah Marsh

La activista Anamely Ramos denunció este lunes la detención del joven Dayron Fanego por participar en las protestas del 11 de julio en Cuba y afirmó que la vida del prisionero corre peligro.

En una publicación en redes sociales Ramos comentó que el cubano ha visto tronchados todos sus sueños y su tranquilidad y ha amenazado con quitarse la vida.

Se encuentra preso por los sucesos del 11 de julio en una celda, con malos tratos y sin poder ver a su madre, quien padece cáncer de pulmón, explicó.

"Hoy Dayron llamó de la cárcel y le dijo a su madre que se quitaría la vida. Así de desesperado debe estar. Ella enloqueció. Una madre que no ha parado de luchar por su hijo, es paciente de cáncer pero hace mucho que su salud ha pasado a un segundo plano. Solo su hijo, día y noche, en su pensamiento", relató la curadora de Arte y se preguntó "¿hasta cuándo vamos a permitir que las familias sean destruidas de esta manera vergonzosa?".

"La vida de Dayron Fanego está en peligro y será responsabilidad del Estado Cubano cualquier cosa que le suceda", subrayó Ramos.

El joven es hijo de Miriela Cruz Llanes, una mujer de 45 años residente en Mayabeque, que luego de la detención de su hijo fue a la estación y al darse cuenta de que no le darían información se quitó la blusa y mostró un pullover que decía: "Abajo la dictadura, no más hambre, no más represión, Patria y vida", según el listado elaborado por la ONG Cubalex y que recoge el nombre de los detenidos por el 11J, donde ella tiene el número 732.

Por ese hecho fue llevada a la prisión conocida como el Sidatorio, en San José de la Lajas, detalla la información.

Cruz Llanes es paciente de cáncer de pulmón, razón por la cual fue liberada después de 7 días, no sin antes hacerle firmar un documento en el que decía que ella estaba acusada de "robo con fuerza".

Finalmente regresó a su casa en el régimen de Libertad bajo fianza de 8000 pesos cubanos.

Dayron Fanego no ha sido incluido en el listado de Cubalex, el cual ya ha recogido 1,117 detenidos tras el 11J, cifra que podría ser mayor pues en casos como el de este joven, muchas familias no han querido incluir a sus seres queridos en la lista por temor a represalias.

El 11 de julio pasado más de 180 mil personas tomaron las calles de 60 ciudades cubanas para pedir mejores condiciones de vida y un cambio de régimen.

Al menos 560 detenidos ese día y en las jornadas posteriores permanecen en prisión, a pesar de que varias organizaciones internacionales y grupos regionales como la Unión Europea han pedido al régimen cubano la liberación de los detenidos, y establecer un diálogo con la sociedad.

La mayoría de las personas se encuentra en espera de juicio, pero ya ha trascendido que algunos casos podrían enfrentar sentencias de hasta 18 años de privación de libertad.

Ramos ha afirmado que los activistas cubanos deben centrar su atención en los presos políticos, incluyendo los del 11J.

"No solo en los que llevan ya meses en las cárceles, los 150 y tantos que había antes del 11 de julio, sino también en esos nuevos presos, que son muchísimos, que son cientos, que ni siquiera sabemos cuántos son, y que están ahora mismo en las cárceles. Yo creo que esa debe ser nuestra ocupación principal", declaró el domingo la investigadora y activista en una directa realizada en su perfil personal de Facebook.