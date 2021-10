Carlos Lage reaparece a sus 70 años tras largo silencio y pide cambios profundos para Cuba

El ex vicepresidente cubano Carlos Lage Dávila reapareció a sus 70 años en un video donde hace un recuento de lo que ha sido su vida en estas décadas y pide "cambios profundos" para Cuba.

En el material audiovisual de 8:41 minutos, el exfuncionario hace su primera declaración pública después de 12 años de silencio, y documenta con imágenes fotográficas las más importantes etapas de su trayectoria como profesional y político, mientras con voz en off lee un guion con un recuento de lo vivido.

El video, aparentemente grabado y distribuido por el ex vicepresidente bajo el sello LaG Producciones, apareció posteado por la periodista y profesora Milena Recio en su muro de Facebook.

Lage, que celebró su cumpleaños 70 el pasado viernes, afirma que sigue confiando en la revolución y cree firmemente que "el socialismo es una sociedad más justa y más humana".

"Y en nuestro caso, el de Cuba y los cubanos, la única forma de ser independientes como nación y dignos como pueblo. Aunque a ese socialismo solo se pueda llegar con cambios profundos, muchos más que en los últimos 20 años. Es ineludible traspasar supuestos límites y correr riesgos, eso es ahora lo verdaderamente revolucionario", manifestó Lage, quien es recordado por ser el artífice de las calculadas reformas económicas implementadas en la isla hace más de tres décadas.

"Ante cualquier disyuntiva que se presente en el futuro, cualesquiera que hayan sido las causas, estaré del lado que beneficia a la revolución", afirmó.

Lage fue destituido como vicepresidente el 2 de marzo de 2009, como parte de una purga de la jerarquía gobernante que incluyó a varias altas figuras de la élite política, entre ellas al canciller Felipe Pérez Roque. Tres días después de sus destituciones, Lage y Pérez Roque también debieron renunciar a sus cargos en el Consejo de Estado, el Partido Comunista y la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En un artículo publicado días después bajo el rótulo de "Reflexiones", Fidel Castro dijo que el grupo de destituidos se había dejado arrastrar por "las mieles del poder".

Estas son sus primeras declaraciones públicas tras el proceso de defenestración en el que se vio envuelto, luego de conocerse unas grabaciones realizadas por la Seguridad del Estado en las que se refería despectivamente hacia José Ramón Machado Ventura, figura de alto rango en el Partido Comunista y hombre de confianza de Raúl Castro.

Después de relatar las características de su infancia y de su formación como médico, refiere que "las tareas y responsabilidades en las organizaciones juveniles, en el partido, y en el Gobierno marcaron su existencia".

Si bien afirma que conoció "a profundidad la grandeza revolucionaria, intelectual y humana de Fidel", con quien trabajó durante 20 años, el exfuncionario del régimen asegura que al socialismo "solo se pueda llegar con cambios profundos" y, dijo, "eso es ahora lo verdaderamente revolucionario".



"Conocí a profundidad la grandeza revolucionaria, intelectual y humana de Fidel, casi 20 de los 70 años de mi vida fueron junto a él, incluyendo las jornadas interminables de incertidumbre, optimismo y firmeza del Periodo Especial. Lo sentí amigo y parte de la familia, mi admiración y cariño hacia Fidel no es modificable", apuntó el exfuncionario, quien fuera uno de los dirigentes con mayor influencia en el estado cubano.

Sobre su etapa como funcionario del gobierno, Lage señala que se dedicó a la revolución "con pasión y sin límites de tiempo, con desinterés y sin vivir de ella".

"Me enorgullece que así haya sido. La sustitución de mi cargo no me sorprendió, junto con Emma y los muchachos la habíamos anticipado, ahí comenzó la segunda vida, muy diferente a la anterior", explicó.

Sus momentos posteriores a la destitución ordenada por Fidel y Raúl Castro los narra como una etapa de resiliencia forjada por su esposa Emma Codorniú y sus tres hijos, Carlos, César y Cristina; sus hermanos, sobrinos, cuñados, y toda la familia.

"Todos cerraron fila y estuvieron más cerca que nunca", comentó el exfuncionario, quien afirma que desde su adolescencia abrazó "la revolución y sus ideales de justicia".

Relata que conocidos y desconocidos le han hecho vivir "verdaderos momentos de emoción", cosa que aún hoy sucede con relativa frecuencia.

También cuenta sobre su regreso a la Medicina, donde había estudiado la especialidad de Pediatría: "Debía ser médico y hacía 35 años no ejercía. Un diplomado, una maestría, una especialidad, la especialidad de segundo grado, la categoría docente, me exigieron estudiar e incluso regresar a las aulas a los 58 años; pero no encontré motivos para no hacerlo. Un compañero que sabe no es el salario y la razón, me preguntó por qué seguía trabajando, y le contesté: 'Para ayudar', y lo seguiré haciendo mientras la salud me lo permita", afirmó.

En varios fragmentos del video aparecen imágenes de Lage junto al excanciller Felipe Pérez Roque, así como otros defenestrados como el excanciller Roberto Robaina y el diplomático Fernando Remírez de Estenoz.

Sin embargo, no hace ninguna referencia a Raúl Castro ni al actual gobernante Miguel Díaz-Canel. Tampoco cuenta detalles de su salida del poder en Cuba, razón por la cual el video ha despertado suspicacias en decenas de cubanos que ya comienzan a cuestionarlo en redes sociales.

Durante el año y medio que duró el gobierno interino designado por Fidel Castro tras su enfermedad, en julio de 2006, Lage siguió siendo una de las figuras del gobierno cubano con más presencia interna y externa, fungiendo como el representante oficial de Cuba en numerosas citas internacionales.

Era considerado, además, como uno de los defensores de una cierta apertura económica en la isla. De hecho, estaba considerado el artífice de las calculadas reformas económicas que posibilitaron la liberalización del dólar, los mercados libres campesinos y el turismo extranjero, medidas implementadas para tratar de remontar la crisis económica de los años 90, tras la desaparición del campo socialista y la Unión Soviética.