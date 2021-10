Sentencian a tres años de cárcel a joven activista cubano por manifestarse pacíficamente

Luis Mario Niedas Foto © Facebook Luis Mario Niedas

El joven informático y activista Luis Mario Niedas Hernández, residente en Santi Spíritus, fue sentenciado a tres años de privación de libertad por ejercer el derecho a manifestarse pacíficamente, luego de un proceso judicial en el que no se respetaron las garantías del debido proceso, informó este lunes Cubalex.

"El juicio se celebró el pasado primero de octubre en Sancti Spíritus bajo fuertes medidas de seguridad y sin acceso de familiares y amigos a la vista judicial. Hoy dieron a conocer la condena: tres años de cárcel por manifestarse pacíficamente", precisó.

Niedas Hernández, de acuerdo con los registros de dicha organización no gubernamental, especializada en temas jurídicos y violaciones de Derechos Humanos en Cuba, fue detenido el pasado 11 de julio, durante las protestas antigubernamentales, y luego trasladado a la prisión Nieves Morejón de su provincia. Primero la fiscalía le pedía seis años de privación de libertad por los presuntos delitos de desacato, propagación de epidemias e instigación a delinquir y, tras el juicio, quedó en tres la pena.

El joven de 31 años, desde finales de 2020 se había convertido en un activista pacífico y defensor de los Derechos Humanos. En un testimonio que apareció publicado en el medio independiente YucaByte, pocos días antes de su detención, narraba: "mi activismo, como el de muchos, comenzó a partir de las presiones del régimen. Bastó que apoyara en redes sociales las causas que defienden el Movimiento San Isidro y el grupo 27N para que me cayera encima el peso de la arbitrariedad de esta dictadura. Porque sí, publicar un simple post en Facebook en Cuba que no cuente con el beneplácito del Gobierno, implica casi lo mismo que pararse con un cartel frente a la sede del Partido Comunista (PCC) provincial pidiendo la renuncia del presidente. No hay libertad, ni siquiera en el ciberespacio".

Antes de enfrentar prisión, Niedas Hernández llevaba meses sufriendo acoso físico redes sociales, vigilancia, arresto domiciliario, discriminación y agresiones, por expresar solidaridad con otras personas que estaban siendo reprimidas por motivos políticos en el país y exigir cambios.

El 28 de enero del presente año él solo protagonizó una protesta en el parque Serafín Sánchez, frente a la Casa de Cultura de su ciudad, para denunciar la violencia ejercida el día antes por funcionarios del Ministerio de Cultura de Cuba contra un grupo de activistas y artistas que habían acudido a la institución para exigir un diálogo y el cese del hostigamiento contra colegas que estaban en ese momento cercados en sus viviendas por la policía.

"Tienen a un pueblo entero cayéndole atrás a una tienda en dólares americanos, cuando a nosotros no nos pagan en dólares americanos. Vendan los productos en la moneda nacional que cobramos, que ustedes nos pagan, con unos salarios de mierda, miserables. Sin embargo ustedes, sus hijos y sus familias viven como ricos, como capitalistas en un país socialista", expresó el espirituano en ese momento durante una directa en Facebook.

"Hasta cuándo los cubanos vamos a seguir aguantando esto. Caballero, llénense de dignidad, llénense de decoro, no hay que salir ni a tirar piedras ni a quemar nada, lo que hay es que salir y pararse al frente del Partido, del gobierno, de la policía, y decirles: 'Vengan, métannos presos a todos por decir la verdad'. Cuando eso suceda, este país ya no seguirá siendo una dictadura",agregó entonces.

Dicha acción le costó una detención, amenazas y el incremento de la represión en su contra. Además, por segunda vez, lo expulsaron de su trabajo y le organizaron un acto de repudio. No obstante, no renunció a ejercer su derecho a expresarse libremente en ningún momento. Tras la expulsión realizó una denuncia pública en la que continuó exhortando a los cubanos a salir a las calles a protestar.

“Les voy a virar boca arriba Sancti Spíritus, pacíficamente, sin violencia, pero sí, les voy a virar boca arriba Sancti Spíritus, ténganlo presente. Pacíficamente, cero golpes, cero piedras”, aseguró durante una transmisión en vivo.

“Este tren se llama libertad, se llama independencia, se llama autonomía cubana; ya este tren no lo van a parar, este tren depende de ustedes, de que ustedes se sumen”, dijo.

Niedas Hernández también ha denunciado agresiones físicas por parte de las autoridades. Según el testimonio que publicara en YucaByte, el pasado 3 de febrero, mientras se encontraba en el parque haciendo una directa por sus redes sociales, Manuel Bernal Sarduy, coordinador de defensa del gobierno municipal, en compañía de un numeroso grupo de personas, le arrebató el teléfono y le golpeó dos veces con el mismo.

"Conocía muy bien a este funcionario. Incluso, trabajé junto a un amigo albañil en el apartamento que le dieron por el gobierno. Suena raro, lo sé, pero yo soy un poco de músico, poeta y loco, y he hecho en mi vida desde trabajos informáticos, de plomería y hasta de albañilería. También fui compañero de trabajo de Manuel Bernal mientras fui informático del gobierno municipal, en 2013, y él era el vicepresidente de la construcción. En fin, que lo conocía, y él y a mí", explicó en YucaByte.

Luego de ser detenido el 11 de julio, activistas en redes sociales han reportado que Luis Mario Niedas ha sido víctima de tratos crueles y degradantes en la cárcel.