'El Niño' sobre Día de la Cultura Cubana: "Con mucho dolor les digo que ni somos cultos ni somos libres"

Emilio Frías, director de la agrupación musical cubana "El Niño y La Verdad" Foto © Facebook/El Niño y La Verdad

El cantante y compositor Emilio Frías, conocido artísticamente como “El Niño”, criticó con dureza este 20 de octubre, a propósito del “Día de Cultura Cubana”, la falta de libertades y la miseria que vive el pueblo, lo que hace cada día más difícil vivir en la isla.

En una aplaudida reflexión publicada en sus redes sociales, cuestionó, además, la noción de cultura y de dirigentes culturales que prevalece en el país.

“Día de la cultura... ¿y qué cultura?”, comenzó preguntando el sonero en una publicación difundida a través de Facebook, que tituló “Obligado leer”.

“Creo que hoy es un buen día para una reflexión. El día 20 de octubre 1868 en la ciudad de Bayamo por primera vez se entonaron las notas de lo que luego sería nuestro Himno Nacional, símbolo de la lucha de independencia. ¡Qué bonito! ¿Verdad? (…) Dijo el Apóstol [José Martí] Ser cultos es el único modo de ser libres. Y mi pregunta se extiende: ¿Seremos realmente cultos? ¿Seremos realmente libres?”, cuestionó.

“Con mucho dolor hoy les puedo decir que no, ni somos cultos ni somos libres, solo somos un pueblo 'alfabetizado' que sabe leer y escribir y no somos colonia de ninguna otra nación, pero eso no nos hace cultos y menos libres, no se dejen engañar”, añadió.

El director de la orquesta de música popular bailable “El Niño y La Verdad” denunció que Cuba es “una tierra que se hunde en la miseria”, en la que cada día es más difícil vivir porque “si no tienes dólares americanos (la moneda del enemigo) no puedes vivir como un ser humano”.

El músico describió la isla como un lugar donde “cada día las propuestas artísticas de todas las manifestaciones son más decadentes, ya sea por las carencias que nos trae (el Bloqueo), por la falta de interés de muchos o el desencanto de tantos; donde la mayoría de nuestros niños no saben ni quién fue Benny Moré (…) donde nuestra sociedad desencantada cada vez es más grosera y vulgar; y el instinto de supervivencia y la ambición nos ha llevado a tratar de comernos los unos a los otros”.

De los dirigentes culturales en el país dijo que la mayoría “no saben nada de cultura y son realmente dirigentes políticos y por ende las decisiones que toman responden políticamente a la cultura, no culturalmente a nuestra identidad”.

El cantante lamenta que Cuba solo sea "un paraíso para los extranjeros”, esos que llegarán a partir del 15 de noviembre tras la reapertura de fronteras “con ansias de todo y nosotros sin nada". "Ya me puedo imaginar el panorama y lo que hará un cubano por un dólar”, acotó.

Frías dijo que hubiera podido optar por declaraciones lindas “para festejar tan magnífico día”, pero aseguró que prefiere seguir siendo “la oveja negra” y denunciar la situación real que se vive en la isla.

“Creo que más que celebrar hoy debemos preocuparnos por ¿qué es y que será de nuestra cultura cubana?”, concluyó.

Su publicación se ha viralizado en pocas horas con casi 6 mil reacciones y 2 mil comentarios, muchos de ellos apoyando sus puntos de vista y celebrando su valentía por emitir tales criterios desde la isla.

“Eso es lo que debería hacer la mayoría de los artistas: estar al lado de su pueblo, de la razón, pero es más fácil callar o lucrar con la miseria. Gracias, le haces honor al nombre de tu orquesta El Niño y la Verdad”, sentenció una internauta.

Tras haber formado parte de agrupaciones como Tumbao Habana y Elito Revé y su Charangón, a mediados de 2013 Emilio Frías debutó con su propia orquesta, que bautizó como “El Niño y la Verdad”. Desde entonces ha presentado varios discos, el primero de ellos titulado Más duro (2016, EGREM).