América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Lunes, 17 Junio, 2019 - 09:06 (GMT-5)

Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y la Verdad, transmitió un vídeo en directo en Facebook donde mostró su opinión sobre la resolución que aprobó la ciudad de Miami, para impedir el intercambio cultural con artistas residentes de Cuba.

En el vídeo, que fue grabado desde la Isla, el artista habló a los músicos cubanos que están en contra del intercambio cultural, aunque reconoció que esta medida no le afectaría ya que su mercado no estaba en el territorio estadounidense.

"La música popular bailable hace mucho tiempo no está en los Estados Unidos a no ser el de los reguetoneros. Allá vamos de vez en cuando, cuando se puede, pero realmente no es el mercado fuerte, de lo que comemos", aseguró.

No ad for you

Frías criticó que hubiera colegas que trabajaron con él, personas que aseguró conocer bien, que se alegren de la nueva medida.

"Lamento decir que no vas a tener más trabajo porque si a la gente no le cuadra lo que haces van a oír a los Van Van en su casa”, afirmó.

También mostró su indignación por los comentarios de aquellos que están a favor de la propuesta de la ciudad de Miami.

El artista explicó que el dinero que recibe es para mantener a su familia, a sus amigos y aunque "el dinero al final siempre va para el mismo lugar, ¿cómo te puede alegrar eso, cubano?"

En el vídeo también dijo que respetaba a aquellos que se fueron de Cuba "buscando libertad, porque el régimen te oprimía", señaló. "Lo que no supiste fue buscarle las cosquillas a esto", señaló.

El director de la orquesta El Niño y la Verdad asumió una posición poco usual en los artistas cubanos, quienes no suelen expresar opiniones que sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

En su intervención aseguró entender a la gente "que lleva 50 años, 30 años, que han sufrido, vivido cosas, separados de la familia, que perdieron propiedades".

"Lo que no puedo entender es que tú, que llevas unos añitos, te alegres de lo que le pasa a tus colegas cubanos, a los músicos", lamentó.

"Aquí hay quien ha decidido hacer música todo el día, muriéndose de hambre, pero viviendo de ser músico", afirmó.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, quien presentó la pasada semana la resolución, dijo en declaraciones a CiberCuba "no es intercambio, y ni siquiera a veces es cultural porque los artistas que vienen muchas veces no tienen nada de cultura. Son casi embajadores del castrismo que vienen a beneficiarse de las bondades del sistema que en Cuba critican".

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram