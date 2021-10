Seguridad del Estado cita en Villa Marista al abogado cubano Manuel Viera

El abogado Manuel Viera (i) y Manuel Viera junto a su hija (d) Foto © Collage Facebook/Manuel Viera

El abogado cubano Manuel Viera, que acostumbra a ser muy crítico con el Gobierno cubano, anunció que fue citado para presentarse este jueves a las 10 de la mañana en Villa Marista e hizo responsable al régimen de cualquier cosa que le pueda suceder.

“Hago responsables de lo que me acontezca a esos que, aun sin haber cometido jamás un delito, me convocan a una entrevista ante la Seguridad de Estado (...) hago responsables también a quienes me convocan del bienestar de mi familia, que hoy depende del salario que traigo cada mes para poder subsistir en este inflacionado país”, escribió Viera al comienzo de un texto publicado en Facebook, en el que reafirmó sus posiciones.

“Soy como muchos otros, un ejemplo de que pensar diferente en Cuba, de que no identificarse con las obligatorias ideas del comunismo no es sinónimo de ser lumpen o delincuente, tengo un proyecto político y es tan legítimo como el idealismo de Platón, el realismo aristotélico o comunismo de Marx”, dijo.

“Soy abogado, trabajo hace muchos años incluso asesorando empresas del estado, soy un trabajador ejemplar, vivo de mi salario, no tengo antecedentes penales y atiendo día a día las necesidades de la familia que he formado”, añadió.

Manuel Viera aclaró que nunca ha aceptado dinero ni prebendas por expresar sus ideas a pesar de haber recibido ofertas para hablar de temas políticos para medios de prensa, organizaciones no gubernamentales y hasta emisoras de radio. “Jamás he aceptado...¡Ni siquiera acepto recargas al celular!”, acotó; y dijo sentir pena de que en Cuba se sustituyan “derechos humanos elementales por la obligación de ser comunista”.

“Espero que los que me han convocado me tengan por lo menos una solución al problema ortopédico de mi hija y no se trate solo de entrevistarme para convencerme de poner una venda sobre mis ojos o cadenas a mi bolígrafo”, indicó en referencia a un tema que motivó hace algunas semanas una carta abierta en la que arremetió con crudeza contra Miguel Díaz-Canel.

“No habrá nada en el mundo que desvíe una sola de mis ideas ni principios...porque mi país solo será verdaderamente feliz el día en que todos podamos convivir como hermanos respetando las ideas de quienes piensan diferente, el día que se respete la pluralidad política que es normal en todo el mundo, el día que cualquier ser humano por muy humilde que sea pueda creerse libremente una idea y defender su proyecto hasta las nubes, sin que para ello deba visitar Villa Marista”, dijo en la parte final de su extenso escrito.

Manuel Viera refirió que en Cuba reflejar la realidad que se vive “molesta, hiere”.

“Luego me quitarán mi trabajo, me harán vincularme a medios internacionales para poder vivir, me acusarán de mercenario y finalmente me veré obligado a abandonar la tierra donde nací, ¡una historia muchas veces repetida!”, anticipó.