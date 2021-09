Padre cubano explota contra Díaz-Canel: "Con mi hija no, maldito pinocho paranoico"

Miguel Díaz-Canel (i) y El abogado cubano Manuel Viera junto a su pequeña hija (d) Foto © Twitter / Presidencia de Cuba y Facebook / Manuel Viera Porelcambio

El abogado Manuel Viera, quien acostumbra a ser muy crítico con el gobierno cubano, arremetió con dureza en carta abierta publicada este martes contra Miguel Díaz-Canel, al que reprochó que en Cuba no haya materiales ni para confeccionar zapatos ortopédicos a los niños.

Viera relató que lleva casi dos años buscando unas botas que necesita su hija de dos años para corregir un defecto ortopédico, pero concluyó que ha sido imposible conseguirlos, lo que ha dificultado la posibilidad de corregir con eficacia el defecto.

"En esa institución no hay materiales desde hace casi dos años y los trabajadores están haciendo pesquisas en la calle, mientras los niños cubanos ven crecer sus huesos cada día sin esperanzas de enderezarlos!", escribió el abogado en su misiva, en lo que no escatimó duros calificativos dirigidos al gobernante, entre ellos "führer cubano" y "maldito pinocho paranoico".

"Dos años perdidos que dañarán la salud de mi hija mientras tú hablabas de guarapo, limonada y cubanos confundidos", añadió el abogado, quien dijo no temer a Díaz-Canel y al que le dio "un mes para poner un par de zapatos ortopédicos" en los pies de su hija.

Viera dijo no temer a la amenazada de "un decreto ley que nació muerto porque nació inconstitucional", en velada alusión a las consecuencias que puedan tener sus palabras de cara al Decreto Ley 35, que restringe en Cuba la libertad de expresión en las redes sociales.

A continuación CiberCuba publica, íntegramente, el contenido de la carta de Manuel Viera a Miguel Díaz-Canel.

Miguel Díaz Canel Bermúdez:

¡Heil Führer!

Hoy me quitaré mi traje de abogado porque el miedo me lo quité desde que entendí que no podía dejar que me robaran el alma... El respeto...ese lo tiene solo quien lo merece, hoy te voy a irrespetar como nunca antes he hecho, porque hoy tú irrespetas como nunca antes lo más valioso del ser humano...LA VIDA!

Esta misiva no llegará solo a Cubita, ADN y CiberCuba, esta va recorrer el mundo, esta no se trata de mi incomprensión por tu actuar político o mi inconformidad con una medida injusta, acá te presento como el monstruo detrás de la máscara de tus ideales individualmente convenientes y caprichosamente indiscutibles!

¡Quien hace daño a un niño, no merece el respeto de nadie!

Cuando mi niña tenía 6 meses el ortopédico le indicó unas ligas para sus piernitas pues no las tenía bien alineadas y con eso no resultó. Luego le indicaron unas botitas que llevo casi dos años buscando. Ayer volví a CUBA- RDA [Centro Nacional de Ortopedia Técnica Cuba-RDA] pues vi un reportaje en el noticiero donde decía que no habían parado de atender las necesidades de los niños..... ¡Qué forma tan grande de mentir al pueblo y al mundo!

¡En esa institución no hay materiales desde hace casi dos años y los trabajadores están haciendo pesquisas en la calle mientras los niños cubanos ven crecer sus huesos cada día sin esperanzas de enderezarlos!

¿Y por qué no hay materiales?

¿Dónde está el cuero de los animales de Cuba? ¿Qué hacen con la piel de los cocodrilos que se comen los turistas en la ciénaga de Zapata? Acaso en el mundo no venden materiales de ese tipo? Acaso en Rusia, China o Venezuela no se venden esos materiales? O es que también es culpa del bloqueo?

¡Dos años, Canel, oyéndote hablar basura, prometer mentiras y enfrentar cubanos contra cubanos!

¡Dos años en los que mi bebé como muchos otros niños afectados, creció y desarrolló sus huesitos resultando cada día más complicado que corrija su andar!

Dos años perdidos que dañarán la salud de mi hija mientras tú hablabas de guarapo, limonada y cubanos confundidos.

¡Con mi hija no, asquerosa cucaracha dogmática! ¡Con mi hija no maldito pinocho paranoico! ¡Con mi hija no!

¡Mi hija no puede pagar con su salud tus Rolex y tus autos!

¡Mi hija no puede pagar con su salud para que tú seas continuidad de hambre, miseria y escases, continuidad del capricho de perpetuar un sistema político que todo el mundo sabe que no funciona! ¡Un sistema que hoy decide incluso quien respira y quién no! Continuidad de mentiras y apariencias engañosas siempre con trasfondo político! ¡Y es que el Cubano lleva ya mucho tiempo confundido mientras ustedes se dicen los iluminados dueños de la verdad absoluta!

¡Fuera toda modestia! ¡Fuera valores, cultura y educación! ¡Hoy me voy a despeinar porque quién afecta a mi hija se lleva mis mejores balas!

Quien te escribe, Canel, ha leído a todos los filósofos que tú no has leído, quien te escribe Canel tiene la cultura que tú no tienes y no tendrás nunca y el conocimiento como para asegurarte que hoy tu sistema político es una dictadura sin proletariado que está más apegado a corrientes fanáticas del nacional socialismo de Adolf Hitler que al imaginario comunismo de Karl Marx.

¡No engañes más al pueblo! Hazte a un lado! Dale paso a la República y la democracia verdaderas! ¡Están dañando la vida de las personas! ¡Están cometiendo delitos imperdonables....dignos de un nuevo Núremberg!

¡Tienes un mes, führer cubano! ¡Un mes para poner un par de zapatos ortopédicos en los pies de mi hija!

¡Tienes un mes para eliminar el hambre y la miseria de mi pueblo!

¡Tienes un mes para instaurar democracia y justicia en este país!

¡Oídos sordos te traerán un enemigo seguro! El domador de tus leoninas mentiras y normas!

¡Si no vas a cumplir....prepárame un hueco oscuro, hazme desaparecer a tiempo y mientras puedas, pues no seré cualquier enemigo. Organizaré a un país, haré nacer movimientos y partidos y convertiré en un hecho la Revolución de democracia y libertad que verdaderamente pide a gritos este pueblo!

¡Este enemigo será un fantasma que te acompañará a dónde vayas. Este enemigo sabe cómo rescatar el miedo que controlas y devolver las almas que robaste!

¡No hay dignidad en quien daña la vida! Me interesan un carajo tus aparatos represivos!

¡Me interesan un carajo tus policías abusivos y tus perros de combate!

¡Me interesa un carajo un decreto ley que nació muerto porque nació inconstitucional y violatorio de muchos derechos humanos que son para toda la humanidad!

¡Me interesa un carajo mi vida cuando hablamos de la vida de mi hija, de la vida de mi pueblo!

¡Me interesa un carajo el hueco oscuro, tus ideales torcidos y tu misteriosa vida de lujos!

¡No me paga nadie, no respondo a nadie, no niego el bloqueo que no justifica nada pero amo la libertad, la democracia y el respeto a los derechos del hombre sin teatros ni apariencias!

¡Tú sabes cómo encontrarme! ¡En eso eres bueno! Incluso sabes cómo desaparecerme! ¡En eso también eres bueno! Hoy lo saben desde huecos oscuros muchos jóvenes cubanos!

¡El mundo observa lo que haces! No hagas crecer algo que es mejor que permanezca pequeño! En la historia sobran ejemplos y aún alguien de escasos recursos cognitivos como tú....sería capaz de percatarse!

Mi hija espera sus zapatitos, en nuestra casa de Playa en La Habana.

¡Y es que por mi hija soy capaz de desafiar hasta la ley de la gravedad y enfrentarme a un Newton invencible!

¿Cómo no enfrentarme entonces a la carpa de las mentiras y al desprestigiado payaso que se cree dueño del circo?

¡Desde el corazón de tu infierno, sin poder, sin policías, sin noticieros mentirosos, sin partido pero con un bolígrafo, los dos mangos de maceo y la verdad como banderas.......Te desafío!

Manuel Viera.

La Habana 14/9/2021