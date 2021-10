Doctor Manuel Guerra habla de su expulsión del trabajo: "Sigue la dictadura haciendo de las suyas"

El doctor cubano Manuel Guerra dio a conocer este miércoles en redes sociales algunos detalles sobre la expulsión de su trabajo, en el Hospital “Nicodemus Regalado” de la provincia de Holguín.

“Otro gesto más del para nada sutil gobierno de Cuba. Continúan perdiendo profesionales por defender los derechos de un país abandonado a su suerte”, escribió en Facebook al compartir un video “a modo de denuncia” donde ofrece pormenores de la separación de su centro.

Guerra se refirió a lo sucedido como un hecho de “acoso laboral”. “En la tarde de hoy fui separado de mi puesto laboral en el que me desempeño hace dos años y medio, en la sala de Ginecología y Obstetricia”, explicó.

El médico dijo que fue citado para un “diálogo” con el director de Salud del municipio. En el encuentro, el funcionario explica que necesitan “reorganizar” a Guerra, porque no ocupaba una plaza fija en el hospital.

Guerra preguntó si habían recibido alguna queja o se le señalaba por mala praxis, pero le respondieron que no tenía que ver con eso. El joven planteó que su deseo era permanecer en Cuba esperando cambios por la vía cívica y pacífica, cuando el directivo le recordó que desde el 22 de agosto no se encontraba “regulado” migratoriamente por el Gobierno y podía salir del país.

“Me sacaron del puesto laboral solamente por cuestiones ideológicas”, denunció. Asimismo, dijo que buscaría “opciones” dentro del sector a pesar de lo ocurrido.

“No voy a someterme a lo que ellos decidan hacer conmigo, voy a tomar esta vez el toro por los cuernos y voy a hacer las cosas bien. Si lo que buscaban era que me indignara y no fuera a trabajar para sancionarme por indisciplina, no lo voy a hacer, me voy a aferrar a la ley”, advirtió.

“Me trasladaré a trabajar al municipio Holguín, si me lo permiten. Están separando a un médico de su puesto laboral por ideas políticas. Sigue la dictadura haciendo de las suyas. ¿Hasta cuándo? No más acoso laboral”, exigió.

En horas más tempranas, tras salir del intercambio con la Dirección municipal de Salud Pública de Buenaventura, Guerra hizo una trasmisión directa donde comunicó su expulsión. “Quieren que me vaya del municipio. Lo que quieren es que me vaya del país”, dijo.

De igual modo, comentó el caso del profesor David Martínez Espinosa, de Cienfuegos, expulsado de la universidad también por motivos políticos. Ambos profesionales firmaron sendas cartas a los órganos de administración locales, en sus respectivos territorios, para notificar de la marcha cívica por el cambio del 15N, cuyos promotores han sido acosados por las autoridades.