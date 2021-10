Interrogan por segunda vez a jurista Fernando Almeyda, moderador de Archipiélago

Fernando Almeyda Foto © Facebook Fernando Almeyda

El jurista cubano Fernando Almeyda, uno de los moderadores del grupo Archipiélago y promotor de la Marcha Cívica por el Cambio del próximo 15 de noviembre, fue interrogado por segunda vez en menos de una semana por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado, en la estación policial ubicada en la esquina de 7ma y 62, en el municipio Playa, en La Habana, según denunció este martes en su perfil personal de Facebook.

"Como muchos amigos habían avisado el trato hoy fue diferente. Luego de un tiempo de espera se me hizo entrar en un cubículo. Sin explicación se me pidió vaciar el bolso, voltear los bolsillos del pantalón, quitarme los zapatos. Luego se me hizo desnudarme y hacer una cuclilla. Ante la pregunta '¿están buscando algo?', solo se me respondió que era procedimiento. Ya estaba al tanto de estos 'procedimientos'. Así que me lo tomé con carácter deportivo", narró el activista.

Esta es la segunda vez que la Seguridad del Estado lo cita e interroga. La primera vez ocurrió el pasado 17 de octubre, durante más de cinco horas, en una estación de la Policía Nacional Revolucionaria de San Miguel del Padrón.

Almeyda explicó que también le tomaron las huellas de ambas manos, de cuyo proceso conservó las manchas debido a que en la estación no había agua, y que el interrogatorio lo llevó adelante un oficial que no se identificó. Solo le habría revelado que era licenciado en Derecho.

"Trataba de explicarme por qué la Marcha era ilegal. Trataba, con los mismos argumentos, confusos, apegados a la ideología, y no a la Constitución", destacó el joven.

Sin embargo, para Almeyda "no hay argumento jurídico válido" que pueda ser esgrimido para negar el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente.

Al parecer, el supuesto licenciado en Derecho se dio por vencido y dio paso a otro agente, el que le habría "atendido" en su primer interrogatorio.

"Su modo siempre fue coloquial y casi gentil, pero esta vez dirigió más preguntas sobre mi entorno familiar y personal", precisó.

Además, el interrogatorio habría seguido sobre el tema de Archipiélago, el lugar de la Marcha y su participación. Respecto a esto último, expresó que el 15 de noviembre piensa salir a la calle a manifestarse pacíficamente. "Voy a salir como un cubano más. Pueden detenerme si quieren. Pero que sean ellos, no yo. Esa no va por mí", dijo.

"Ya saben dónde estoy, donde me quedo, que no tengo un celular funcional, que no tengo señal de Internet desde hace más de una semana. Que no tengo familia, que no tengo casa, ni bienes materiales. Mis ideas ellos las conocen bien, porque son además las ideas que sostengo públicamente", afirmó.

Fernando Almeyda señaló que aunque no pertenece a ningún partido ni organización, sus ideas son firmes, e insistió en el diálogo, en la comunión de intereses, con el fin de que todas las personas puedan participar en la construcción de una Cuba con verdaderas oportunidades.

"Tampoco llevo odio en mi corazón, y la violencia o la rabia nunca será mi camino", agregó.

A diferencia de su posición frente al primer interrogatorio, en la que abogó por el diálogo con sus represores, esta ocasión el jurista concluyó que "los temas están agotados". Ya le han vuelto a citar para el próximo 26 de octubre, en una estación policial de Marianao, pero consideró que "no hay mucho más que agregar a lo que ya saben".

"Si no hay nada nuevo, pues guardaré el respeto, y el civismo, pero si fuera necesario también el silencio, que además es un derecho", concluyó.