Emprendedor que ayuda a hospitales cubanos denuncia acoso policial a su familia

El emprendedor cubano Pedro Osvaldo López, residente en la ciudad de Santa Clara, denunció la persecución que vive su familia por parte de la Seguridad del Estado luego de que el cuñado de su hijo fuera detenido en las manifestaciones del pasado 11 de julio.

En declaraciones al programa del youtuber Manuel Milanés, López afirmó que su familia lleva cuatro días siendo vigilada, por el parentesco con Andy García Lorenzo, un joven de 23 años detenido en las protestas.

El sábado pasado su hijo Jonathan fue llamado por oficiales del DTI, quienes le hicieron una citación verbal a la que el joven no asistió porque el padre la consideró ilegal.

Después de eso, Jonathan salió a hacer un trámite y a repartir medicamentos a personas enfermas y fue arrestado junto a su novia, Roxana García Lorenzo, en plena vía pública "como dos delincuentes", por defender a Andy que está preso sin pruebas, explicó.

"Llevan cuatro días vigilándolo, cuatro días siguiéndolos por todas las calles de Santa Clara como si fueran delincuentes. Tienen vigilancia en la casa, como si fueran terroristas. La Seguridad del Estado de este país que se dedique a lo que se creó, que es a coger drogas y terroristas en los aeropuertos, a ver si un día podemos sentirnos orgullosos de ellos, y si los hijos de ustedes pueden sentirse orgullosos y no se avergüencen al ver que están persiguiendo a muchachos inocentes que solamente están sirviendo a la ciudad", señaló.

Aunque López tiene un taller de reparaciones y se dedica al trabajo por cuenta propia, durante la pandemia la familia se ha dedicado a innovar para ayudar gratuitamente a los hospitales de la provincia Villa Clara.

El hombre produce válvulas para la distribución de oxígenos a pacientes de Covid-19, sin cobrar un solo peso por ello, según comentó.

"Toda esta labor nosotras las realizamos para todo el que lo necesite las 24 horas del día", afirmó López, quien ha enviado a su hijo a las 3:00 am a entregar válvulas a pacientes necesitados.

"En los hospitales de Placetas, de Camagüey, de Guanes, de Remedio, de Sagua, en todos los hospitales de la provincia hay válvulas de estas", dijo.

El hombre filmó el video acabado de llegar de Instrucción, donde estuvo detenido Jonathan.

"Yo les dije a ellos que me declaraba en huelga de hambre, porque yo no soy de esos padres que se quedan en la casa. Si van a detener a mi hijo, a pesar de toda la labor, que lo que deberían es tener un poco de respeto por la labor que nosotros hemos realizado, que en ningún momento se nos ocurrió hacerlo para ellos, sino para el pueblo que se estaba muriendo sin oxígeno en los hospitales, no me parece justo", expresó.

"No me parece justo que esta familia esté siendo acosada ahora de esta manera. Estamos viviendo con temor, porque sabemos de lo que ellos son capaces, pero el principal temor es que los secuestren y luego no saber dónde están", dijo indignado.

"Estoy bien indignado con este asunto y sepan que tenemos un apoyo muy grande de esta ciudad de Santa Clara, muchas personas nos quieren, muchas personas nos aman y van a tener una respuesta contundente", advirtió.

López afirma que quiere que el gobierno deje a su familia en paz.

"Exigimos no solo para nosotros, sino para todas las personas que están exigiendo la libertad justa de los presos del 11 de julio, que están presos solamente por expresar su opinión, exigimos que que nos dejen en paz, que nos dejen tranquilos, que estamos viviendo en un terror perenne", apuntó.

Actualmente Andy García Lorenzo, de 23 años, se encuentra en huelga de hambre junto a otros manifestantes del 11J en la cárcel La Pendiente en Santa Clara. Los jóvenes se quejan de malos tratos y violación de sus derechos en cautiverio, afirmó Roxana en el programa de Milanés.

Un listado de la organización CUBALEX indica que más de 500 personas continúan detenidas por manifestarse pacíficamente. Muchos de ellos sometidos a juicios sumarios y a condenas dictadas de forma arbitraria.